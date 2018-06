9 czerwca powróci kolejna noc bibliotek. Akcja będzie w niekonwencjonalny sposób promować czytelnictwo oraz placówki biblioteczne. Impreza odbędzie się pod hasłem „RzeczpospoCzyta”.

Tegoroczna edycja „Nocy Bibliotek” ma zachęcić warszawiaków do odwiedzin w lokalnych bibliotekach. Jak zapewniają organizatorzy, celem akcji jest pokazanie bibliotek jako miejsc otwartych, nowoczesnych i dostępnych dla wszystkich. Dlatego też, podczas nocy bibliotek będziemy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach kreatywnych,grach, projekcjach filmów, a także spotkaniach z pisarzami. Imprezę zakończy koncert grupy Pablo Pavo i Ludzików. Hasło tegorocznej edycji to „RzeczpospoCzyta”.Plan wydarzenia przedstawia się następująco:17.00–21.00 KATEGORIA PROZABiblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/2817.00–21.00 KATEGORIA EDYCJA WARSZAWSKABiblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Przechodnia 217.00–21.00 KATEGORIA POEZJABiblioteka Publiczna m.st Warszawy w Dzielnicy Wola, al. Solidarności 9017.00–21.00 KATEGORIA LITERATURA DZIECIĘCABiblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego, Praga Północ, ul. Jagiellońska 47 EMapa bibliotek w akcji z programami lokalnych wydarzeń: nocbibliotek.org/mapaW programie wydarzeń w bibliotece na Koszykowej m.in.:17.30 – film „Tarapaty”, Polska 201719.00 – oficjalne otwarcie akcji, transmisja ze sceny na Koszykowej do bibliotek w całej Polsce19.30 – spotkanie z Adamem Wajrakiem21.00-23.00 – warsztaty graficzne Warsaw Silent Book21.30 – spotkanie z Anną Bikont wokół książki „Sendlerowa. W ukryciu”23.30 – rozstrzygnięcie ogólnowarszawskiej gry miejskiej z nagrodami24.00 – koncert Pablo Pavo i Ludziki