Rzeczy, które zrobił Morawiecki. Nie wiesz o nich MEMY

Memy z premierem Mateuszem Morawieckim podbijają internet. Na Facebooku pojawiła się nawet strona: Co zrobił Morawiecki, a my o tym nie wiemy. Wszystko przez niefortunną wypowiedź polityka w trakcie spotkania wyborczego w Sandomierzu. Morawiecki powiedział, że 20 lat temu negocjował przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Sprawę skomentował na swoim Twitterze m. in. były premier, Leszek Miller. Również internauci nie omieszkali skomentować całego wydarzenia we właściwy dla siebie sposób. Zobacz w galerii najlepsze memy: Co zrobił Morawiecki, a my o tym nie wiemy.