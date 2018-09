Rzemieślnicza Strona Wisły. Kultowe rurki z bitą śmietaną, zabawki z materiałów recyklingowych i oryginalne abażury witrażowe

Rusza trzecia edycja targów Rzemieślnicza Strona Wisły. Mieszkańcy Warszawy po raz kolejny będą mogli spotkać przedstawicieli unikatowych zawodów funkcjonujących na obszarze rewitalizacji: na Starej i Nowej Pradze, Szmulowiźnie, Kamionku oraz Targówku Fabrycznym i Mieszkaniowym.

Krawiec, drukarz, cukiernik, stolarz czy szewc - to właśnie o tych zawodach będzie można się dowiedzieć więcej podczas targów. Zaprezentowane zostaną też filmy z pracowni rzemieślniczych. Wśród wystawców zagości m.in. Konstanty Pietrzykowski, syn lokalnego felczera, który od 50 lat wypieka słynne rurki z bitą śmietaną, których receptę opracował jeszcze przed wojną. Do ich nabijania nadal służy maszyna pamiętająca kilka pokoleń warszawiaków. Pietrzykowski skonstruował ją z urządzenia do ubijania masła.

Będzie można również spotkać przedstawicieli Galerii Art-Wit istniejącej od 1996 roku. Galeria i pracownia specjalizuje się w wyjątkowych oraz oryginalnych abażurach witrażowych ze szkła artystycznego i z kamieni półszlachetnych. Dodatkowo odwiedzający Targi nauczą się robić zabawki z materiałów recyklingowych, nadając niepotrzebnym rzeczom nowe życie.

Targi rzemieślnicze odbędą się 7 października 2018 w godz. 12.00-17.00 w Centrum Promocji Kultury (ul. Podskarbińska 2). Wstęp na wydarzenie jest wolny.

