S8 Corner Stare Babice. Na Bemowie wyrośnie nowe miasteczko. Będzie park handlowy, kino i przedszkola

S8 Corner Stare Babice - nowe kino na Bemowie

Rynek mieszkaniowy w Warszawie ma się znakomicie. Największy wzrost dynamiki budowanych mieszkań w ostatnich latach zauważalny jest na Białołęce, Woli oraz Bemowie. Jedną z najbardziej obleganych przez deweloperów ulic jest Batalionów Chłopskich. Jeszcze dziesięć lat temu można było podziwiać tam pola kukurydzy, które nieoficjalnie wyznaczyły granicę miasta. Teraz ta granica zaciera się. Pola są likwidowane, a na ich miejscu wyrastają osiedla.

Tuż przy ul. Lazurowej stworzono mały pasaż handowy, gdzie mieszkańcy mają do dyspozycji pizzerię, drogierię, stację benzynową oraz dyskonty. Niedługo okolica zyska dużo więcej atrakcji, a wszystko dzięki S8 Corner Stare Babice. Nazwa oczywiście wzięła się od pobliskiej trasy oraz gminy Stare Babice, do której należą tereny inwestycji. Na razie inwestor nie podaje żadnych terminów. Trwa uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia faktycznych działań. Teren jest atrakcyjny, ponieważ za kilka lat zbudowane zostaną tam końcowe stacji drugiej linii metra.

Inwestycja w Bliznem Łaszczyńskiego to nie tylko Nowoczesny Park Handlowy, ale także osiedle mieszkaniowe oraz strefy do rekreacji i spędzania wolnego czasu. Na terenie inwestycji powstaną również dwa przedszkola w tym jedno większe z oddziałem żłobkowym - czytamy w materiałach opisujących inwestycję.

S8 Corner Stare Babice - jak będzie wyglądać inwestycja?

Inwestycja S8 Corner będzie otoczona ulicami: od północy Warszawską, od południa Batalionów Chłopskich, od wschodu Gościnną a od zachodu trasą S8. Projektanci parku handlowego, który znajdzie się na terenie inwestycji, inspirują się wieloma inwestycjami, które charakteryzują się nie tylko świetnym designem, ale są również przyjazne środowisku i dobrze spędza się tam wolny czas. Bardzo dużo uwagi poświęcają obecności zieleni i wody w postaci sadzawek i fontann, a także innych tego typu miejsc do rekreacji. Jedną z takich inspiracji jest projekt inwestycji Neyrpic znajdującej się w Grenoble we Francji. Plany zakładają także, że wzdłuż ulicy Gościnnej pojawią się dwa przystanki autobusowe, które ułatwią komunikację z nowym miejscem.

Wstępne projekty inwestycji w Bliznem Łaszczyńskiego przewidują powstanie deptaka. Znajdą się tam ławeczki oraz inne tego typu miejsca do odpoczynku i zabawy dla dzieci. Punktem centralnym inwestycji będzie tzw. rynek, wokół którego nie zabraknie różnorodnych sklepów, punktów rozrywki i restauracji. Zaplanowano m.in. budowę kina o rozmiarach typowych dla średniej wielkości centrów handlowych. Tego typu kina mają z reguły od 4 do 6 sal.