S8 z Warszawy do Białegostoku. "Mała autostrada" ze stolicy na północny wschód już działa [ZDJĘCIA Z DRONA]

S8 z Warszawy do Białegostoku

Ekspresówka z Warszawy do stolicy Podlasia ma ok. 180 kilometrów. Drogowcy jesienią oddali praktycznie całą drogę, jednak na odcinku Przeszkoda - Paszów wciąż trwały roboty. To oznaczało utrudnienia. Na początku grudnia GDDKiA usunięto ograniczenia. To oznacza, że na trasie możemy już rozwijać prędkość 120 km/h.