Sala weselna – jak wybrać idealną? Podpowiadamy!

Sala weselna – wielkość

Wielkość odpowiedniej sali weselnej to sprawa kluczowa. Od tego elementu zależy, czy nasi goście będą mieli odpowiednio dużo miejsca do zabawy na parkiecie, a także czy zjedzą posiłek w komfortowych warunkach. Z całą pewnością wiemy ilu gości (choć w przybliżeniu) mamy ochotę zaprosić. Nie możemy wiedzieć ilu przybycie potwierdzi jednak musimy zakładać, że wszyscy zgodzą się na przyjazd. Właśnie na tą największą liczbę osób należy zwrócić uwagę i poszukać sali, która tych gości pomieści. Pamiętajmy jednak, by nie wybierać sali zbyt dużej. Nie urządzajmy przyjęcia weselnego z pięćdziesięcioma gośćmi w sali na sto-pięćdziesiąt osób. Może i byłoby wtedy dużo miejsca, jednak nie stworzymy wówczas klimatycznej atmosfery. Goście rozpierzchną nam się po sali i trudno będzie ich zachęcić do wspólnej zabawy. Także parkiet może wyglądać na pusty. Na mniejszych salach lepiej widać również wszelkiego rodzaju dekorację, a także lepiej prezentują się efekty świetlne.

Lokalizacja sali weselnej

Lokalizacja to kolejny bardzo ważny aspekt. Często sale położone w pobliżu kościoła, bądź urzędu stanu cywilnego są mniej nowoczesne, droższe lub terminy ich wynajęcia są bardzo odległe. W związku z tym często Para Młoda decyduje się na wynajęcie sali poza obrębem miasta lub na samym jego krańcu. Wówczas należy wziąć pd uwagę, że nasz budżet zostanie dodatkowo obciążony kosztami wynajęcia busa (dla gości). Choć takie sale zazwyczaj dysponują większą przestrzenią wokół budynku to niestety podróż do nich może mocno znużyć naszych gości. Warto o tym pomyśleć i przy podejmowaniu decyzji nie brać pod uwagę sal oddalonych od miejsca ceremonii o więcej niż godzinę jazdy. Wartościowe sale weselne, możesz znaleźć np. na portalu https://wedding.pl/, gdzie jest możliwość filtrowania po konkretnych miastach.

Menu i obsługa

Dobre jedzenie i wykwalifikowana obsługa to klucz udanej imprezy weselnej. Jeśli te dwa elementy będą takie jak należy to goście szybko zapomną o innych niedociągnięciach. Każdą odwiedzaną salę należy sprawdzić właśnie pod kątem menu oraz ilości osób, które będą obsługiwały nasze przyjęcie. Dobrze byłoby spróbować przykładowych dań z karty przed podjęciem ostatecznej decyzji. Taka możliwość coraz częściej pojawia się w ofertach sal weselnych. Warto w tej kwestii zapoznać się z opiniami rodziny, czy znajomych którzy mieli już okazję bawić się na danej sali. Przy oglądaniu menu zwróćcie uwagę na to jakie rodzaje dań macie do dyspozycji. Być może na Waszym weselu pojawią się osoby nie jedzące mięsa, bądź stroniące od ryb. Pamiętajmy, że na stołach powinny znaleźć się dania dla każdego. Upewnijmy się również, że obsługa będzie w stałym kontakcie z naszym zespołem muzycznym, czy dj-em. Muszą oni ściśle współpracować, by wesele było harmonijne.

Sala weselna – baza noclegowa

Jeśli na nasze wesele przyjadą goście z daleka lub tacy, którzy nie będą mieli zamiaru wracać po nocy do swoich domów to powinniśmy zapewnić im miejsce noclegowe. Dobre sale weselne posiadają swoją bazę pokoi. Zlokalizowane są one zazwyczaj na pietrze sali. Czasem można spotkać się z całymi kompleksami weselnymi. W takim przypadku pokoje lub domki dla gości mogą znajdować się poza salą weselna, jednak pozostaną na terenie ośrodka. Ważne, by liczba miejsc noclegowych odpowiadała naszym wymaganiom.

Sala weselna – możliwość aranżacji

Wybierając salę weselną z pewnością od razu zwrócicie uwagę na to jak wyglądają jej wnętrza. Z całą pewnością przyszła Panna Młoda ma już w głowie wizualizację wystroju. Dobrze będzie jeśli gospodarz sali sprosta przedstawionym wymaganiom. Może również zaproponować swoje sprawdzone rozwiązania. Ważne jest, by był dość elastyczny. Nie ma nic gorszego niż ściśle narzucony wystrój, który nie trafia w gusta Młodej Pary.

Cena wynajmu sali weselnej

Ten element zawiera w sobie wszystkie wcześniejsze, a także inne tu nie opisane. Mowa chociażby o dodatkowych udogodnieniach: parkingu dla gości, klimatyzacji, pokoju dla nowożeńców. Jeśli jesteś z Warszawy lub okolicy, kompletne zestawienie sal weselnych znajdzie tu: https://wedding.pl/sale-weselne/warszawa. Na końcową kwotę składa się wiele czynników i należy je omówić jeszcze przed weselem. Upewnijcie się jakie usługi macie zapewnione w cenie wynajmu, a za jakie przyjdzie Wam dopłacić. Powinny one zostać wyszczególnione w podpisywanej umowie. Dowiedzcie się ile wynosi zaliczka i co w przypadku zmniejszenia się planowanej liczby gości.