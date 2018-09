Salerezerwacje.pl, bo miejsce jest ważne

Miejsce jest ważne.

Tak brzmi hasło przewodnie portalu Salerezerwacje.pl. Ta myśl nieustannie towarzyszy przedsięwzięciu i znajduje realizację w bieżącej polityce firmy. Projekt powstał z myślą o organizatorach szkoleń, konferencji, biznesowych spotkań i wielu innych okoliczności, które wymagają specjalnej przestrzeni. Udostępnia blisko 1,5 tysiąca sal w 62 dwóch miastach, a także całą gamę usług dodatkowych w postaci m.in. cateringu, organizacji noclegu dla uczestników wydarzenia czy kompleksowego wsparcia posprzedażowego dla inicjatorów imprez.

Wartości i pragmatyzm – poznański etos działania.

Od 6 lat Salerezerwacje.pl sprawdzają się w roli platformy oferującej bogatą gamę rozmaitych sal. Dla firm i osób prywatnych chcących zrealizować szkolenie czy spotkanie w każdym miejscu Polski od Katowic przez Warszawę po Grajewo serwis posiada szereg rozwiązań. W 2017 roku serwis internetowy zyskał nowy wygląd i funkcjonalności odpowiadające potrzebom potencjalnych odbiorów. Adaptując ideę znanego serwisu booking.com, poznański operator jest aktualnie jedną z największych firm tego typu w kraju. Portal wyznacza obecnie trendy na rodzimym rynku, a swoim kompleksowym podejściem do obsługi klienta wskazuje, jak budować więzi z konsumentami, by ci zechcieli korzystać z oferty wielokrotnie.

Dla osób, które stoją za projektem Salerezerwacje.pl, każde wydarzenie jest wyjątkowe i wymaga takiego samego zaangażowania. Taka postawa to znak firmowy portalu. Sprzyjają jej szczególne wartości towarzyszące przedsięwzięciu – solidność, pracowitość, transparentność i rzetelność. To również dzięki nim serwis odniósł sukces.

Nawiązując do pochodzenia firmy, można zobrazować skalę przedsięwzięcia spod znaku salerezrwacje.pl. Aktualna pojemność sal skupionych w serwisie wynosi 43 tysiące osób, to tyle ile może pomieścić wybudowany na Euro 2012 Stadion Miejski w Poznaniu.

Kompleksowość i empatia to podstawa!

Salerezerwacje.pl nieustannie pracują nad rozbudową bazy podwykonawców w różnych miastach Polski. Dzięki temu, że portal stawia na partnerstwo w biznesie i długotrwałą współpracę, dysponuje trwałymi zasobami pomieszczeń o rozmaitym przeznaczeniu. Każdy, kto chciałby zostać partnerem poznańskiego operatora, może skontaktować się w tej sprawie poprzez podstronę Współpraca (https://www.salerezerwacje.pl/wspolpraca).

Równie imponująco prezentuje się oferta serwisu (https://www.salerezerwacje.pl/uslugi). Największym powodzeniem nieprzerwanie cieszą się dobrze wyposażone przestrzenie dla biznesu -sale szkoleniowe, konferencyjne i specjalistyczne. Analizy trendów rynkowych zaprowadziły zarząd projektu salerezerwacje.pl do szerszego spojrzenia na ofertę uwzględniającą także potrzeby osób prywatnych do zrzeszania się i rozwijania hobby. Od 2017 roku, zaczęto realizować ofertą do obszaru „pasje”.

Ponadto rośnie zapotrzebowanie na usługę gastronomiczną w postaci przerwy kawowej czy cateringu. Jednocześnie portal Salerezerwacje.pl postanowił wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom konsumentów i rozszerzył swoją ofertę o organizację uroczystości okolicznościowych, bankietów oraz różnych form integracji, jak np. city tour. Zestaw usług dopełniających projekt daje klientom komfort skupienia się na merytorycznej stronie wydarzenia. Formuła serwisu internetowego nie sprowadza portalu wyłącznie do anonimowego kontaktu z wyszukiwarką w celu dopasowania oferty do potrzeb odbiorców. Zarządzający projektem mają świadomość, że w celu utrzymania wysokich standardów muszą być „organizmem” reagującym empatycznie, dlatego podkreślają znaczenie profesjonalnej obsługi klienta. Dynamiczny i otwarty zespół Biura Obsługi Klienta stale podnosi kompetencje by nieść pomoc w każdych okolicznościach.