Salon meblowy przy koszu na śmieci. Jak mieszkańcy Bielan pozbywają się wersalek?

Na znalezisko natrafiła jedna z mieszkanek Bielan, która sfotografowała wyrzucone przy koszu meble. Trudno powiedzieć, czym kierowała się osoba, która zdecydowała się na porzucenie swoich odpadów tuż przy parkowym koszu na śmieci, nie ulega jednak wątpliwości, że nie jest to miejsce przeznaczone na takie odpady.

Warto pamiętać, że meble należą do odpadów wielkogabarytowych. Nie możemy pozbyć się ich zostawiając nawet przy kontenerze na odpady, a co dopiero porzucając w parku. Za takie postępowanie grozi nam mandat wysokości 500 złotych. Śmieci tego typu możemy wyrzucić jedynie do specjalnie na to przeznaczonych kontenerów.

W Warszawie znajdziemy także szereg facebookowych grup, na których możemy odsprzedać lub odstąpić za darmo niepotrzebne nam meble, bez narażania się na mandat.