Salony Muzyczne w Łazienkach Królewskich. Kontynuacja letnich recitali pod Pomnikiem Chopina. Bilety za złotówkę

Łazienki Królewskie to miejsce tętniące kulturą i sztuką przez cały rok. Latem i wiosną warto wybrać się tam na imprezy plenerowe. Natomiast jesień i zima to czas, kiedy większość wydarzeń przenosi się do wnętrza pięknego kompleksu.

Takim właśnie wydarzeniem są Salony Muzyczne, czyli kontynuacja recitali, które latem odbywają się pod pomnikiem Fryderyka Chopina. Na okres niepogody duch Koncertów Chopinowskich przenosi się do Sali Balowej w Pałacu na Wyspie. W wybrane niedziele miłośnicy muzyki poważnej będą mieli okazję posłuchać kameralnych, niezwykle nastrojowych koncertów.

KTO ZAGRA KONCERT INAUGURACYJNY?

28 października o godz. 13:00 w Pałacu na Wyspie zagra niezwykle utalentowany młody wykonawca, dla którego koncert w Łazienkach Królewskich będzie dużą niespodzianką i spełnieniem marzeń o występie przed publicznością. Jednak organizatorzy ukrywają jego tożsamość. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Łazienek Królewskich: ''z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie podajemy szczegółów, ale zapewniamy, że spotkanie z artystą będzie wspaniałym przeżyciem, wypełnionym emocjami''.

DATY KONCERTÓW I BILETY

28 października o godz. 13.00 odbędzie się koncert inauguracyjny. Kolejne Salony Muzyczne w Pałacu na Wyspie odbędą się o godz. 12.00: 18 listopada i 9 grudnia 2018 r. oraz 20 stycznia, 17 lutego, 17 marca i 14 kwietnia 2019 r.

Bilety na koncerty dostępne są w kasach Muzeum bezpośrednio przed wydarzeniem w cenie 1zł.