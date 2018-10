Samochód elektryczny kradnie prąd? Mieszkańcy bloku na Ursynowie są oburzeni "Spółdzielnia przesyła nam dopłaty"

Podobno Polska ma stać się potęgą w produkcji samochodów elektrycznych. Na razie korzystamy z tych "obcych" pojazdów, a samo pojawienie się "elektryka" wywołuje emocje. Jak się okazuje - nie zawsze pozytywne.

Mieszkańcy bloku na Ursynowie są oburzeni, ponieważ ktoś nielegalnie ładuje samochód w ich garażu. - Jesteśmy bezsilni. Zróbcie coś. Nagłośnienie sprawy może nam pomóc, bo potem spółdzielnia przesyła nam dopłaty do opłat remontowych po nawet 300 zł. Teraz już wiemy dlaczego - tłumaczą mieszkańcy w rozmowie z portalem haloursynow.pl, który nagłośnił sprawę.

Sprawą zajęła się spółdzielnia, która twierdzi, że samochód ładowany jest nielegalnie. Właściciela nie udało się znaleźć, ponieważ w garażu nie ma monitoringu. Nie pomogła nawet interwencja policji, bowiem krnąbrny kierowca "elektryka" zdążył wyciągnąć wtyczkę przed przyjazdem funkcjonariuszy. Problemem jest oczywiście to, że za prąd w garażu płacą solidarnie wszyscy mieszkańcy. Na razie jest to podobno kilkaset złotych. Co będzie jeśli samochodów elektrycznych na parkingu pojawi się więcej?

Samochód o którym pisze haloursynow.pl to Nissan Leaf. Czas ładowania pojazdu to nawet dziesięć godzin. Rachunki za prąd rosną, a mieszkańcy - którzy zaangażowali w działania spółdzielnię i policję - są bezsilni.