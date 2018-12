Samochód staranował ludzi i przystanek na Starym Mieście. Cztery osoby ranne. Zablokowany most

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. 15:30. Samochód - marki bmw - prawdopodobnie jechał bus pasem (przeznaczonym także dla tramwajów), wpadł w poślizg i z całym impetem uderzył w ludzi czekających na przystanku. Na miejscu pojawiły się karetki, wozy straży pożarnej oraz policja.

- Cztery osoby zostały ranne w wyniku zdarzenia. Jednej osobie została udzielona pomoc doraźna, trzy zostały przewiezione do szpitala. Na tę chwilę droga jest zamknięta - tłumaczy nam Ewa Szymańska z warszawskiej policji. Na miejscu zdarzenia są policjanci oraz karetka. Z ustaleń policji wynika, że kierowca był trzeźwy. Straż pożarna podała nam, że wśród poszkodowanych jest także kierowca bmw oraz cztery osoby czekające na przystanku.

Zamknięty jest most Śląsko-Dąbrowski w stronę Pragi. Na miejscu pracują policjanci, którzy chcą poznać przyczyny wypadku. Kierowcy się kierowani na Nowy Zjazd i na Wisłostradę. Policja radzi, by kierowcy wybierali inne przeprawy przez Wisłę, np. most Świętokrzyski.