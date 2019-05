Samochody autonomiczne w Warszawie. Likwidacja ulic na rzecz terenów zielonych. Taki pomysł mają młodzi projektanci

W Warszawie zarejestrowanych jest 1,6 miliona pojazdów. To tylko niewiele mniej niż wynosi liczba mieszkańców. Żeby umożliwić jazdę tak dużej flocie potrzebne są szerokie arterie, a także parkingi. Pojazdy zajmują miejsce, które mogłoby być przeznaczone dla mieszkańców.

- Musimy przemyśleć, jak będą funkcjonować miasta. Obecnie jesteśmy zalewani samochodami. Dominują one w przestrzeni miejskiej. Przedstawiamy alternatywę – redukowanie samochodów w mieście na rzecz zieleni i ukierunkowania na człowieka - mówi nam Wiktor Szulfer, student wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Razem z dwójką znajomych z roku (Julią Kazimierską i Aleksandrem Kępińskim) stworzyli wizję transportu miejskiego przyszłości.

„Ez Plus” to wizja transportu przyszłości. Miasto zostałoby dopasowane do samochodów autonomicznych (elektrycznych, jeżdżących samodzielnie, bez kierowcy). Pojazd, zamawiany przez smartfona, przyjeżdżałby do najbliższego nam przystanku w maksymalnie pięć minut. Docelowo wybierana byłaby opcja współdzielenia. Można zatem powiedzieć, że to skrzyżowanie autobusu z taksówką.

- W rozmowach z ludźmi wyszło nam, że lubią oni komunikację miejska, ale jest ona niedoskonała. Bazując na istniejących rozwiązaniach (Uber, Bold) zastanawiamy się, jak mogłoby to działać w szerszej perspektywie – opowiada nam Szulfer.

Węższe drogi, więcej zieleni

Praca warszawskich studentów dostała się do finału konkursu „Renault Easy City. Design the Future”. Projekt zakłada wykorzystanie Renault EZ-GO, który ma stać się wkrótce pierwszym autonomicznym samochodem seryjnej produkcji.