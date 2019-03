Samolot zawrócił na lotnisko, bo zderzył się z ptakami. Nietypowa kolizja w okolicach Warszawy

Maszyna bezpiecznie wylądowała na lotnisku. Po sprawdzeniu przez mechaników samolot o godzinie 15.45 odkołował na pas startowy i odleciał do stolicy Podkarpacia. Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina podkreśla, że ''nie było to lądowanie awaryjne, tylko nieplanowane'' .

Zderzenie samolotu z ptakami - duże niebezpieczeństwo dla pasażerów?

Zderzenia z ptakami są utrapieniem lotnictwa od samego początku jego istnienia. Pierwszą kolizję odnotowano już w 1905 roku. Natomiast pierwszy śmiertelny wypadek miał miejsce siedem lat później, w 1912 roku. W okolicach kalifornijskiej plaży w Long Beach samolot po zderzeniu z mewą runął do morza i zatonął.

Co roku notuje się tysiące zderzeń samolotów z ptakami, ale najczęściej nie kończą się one tragicznie. Na 10 tys. lotów dochodzi od 8 do 19 zderzeń, w zależności od regionu świata (dane linii lotniczej United Airlines). Samoloty projektowane są w taki sposób, by uwzględniać tę możliwość - na tej samej zasadzie bierze się pod uwagę uderzenia piorunów czy oblodzenia. Z kolei lotniska starają się zapobiegać tego rodzaju wypadkom poprzez hodowanie sokołów, które przepędzają ptactwo z dala od pasów startowych.

