Samoobsługowe kasy, ekrany dotykowe i nowy wystrój. W Warszawie otwarto najnowocześniejszą Biedronkę w Polsce [ZDJĘCIA]

Na ulicy Dolnej 3 w Warszawie znajduje się siedziba Jeronimo Martins – portugalskiej spółki, która jest właścicielem sieci sklepów Biedronka. To właśnie dyskont mieszczący się w tym samym budynku jest dziś prawdopodobnie najnowocześniejszym obiektem polskiego oddziału korporacji. W ramach przeprowadzonego tu remontu wdrożono koncept Biedronka 2.0, który polega przede wszystkim na nowej organizacji przestrzeni i pogrupowaniu produktów w kategorie oraz wyszczególnieniu tych znajdujących się w promocyjnych cenach. Zmieniono też sam wystrój – kolory ścian i oświetlenie przybrały bardziej stonowany charakter.

Opisany powyżej układ rozmieszczenia towaru jest sukcesywnie wdrażany do kolejnych sklepów. To co na tle całego kraju naprawdę wyróżnia Biedronkę przy Dolnej 3 są samoobsługowe kasy i ekrany dotykowe. Klienci skorzystają tu zresztą nie tylko z automatycznych urządzeń, ale również z siedmiu „klasycznych” kas, w tym dwóch ekspresowych (do 10 produktów).

W najbliższym czasie Biedronka przy Dolnej 3 może stracić miano najnowocześniejszej wśród dyskontów Jeronimo Martins Polska. Na jesień zaplanowano bowiem otwarcie obiektu handlowego w odnowionym biurowcu Cedet, w samym sercu stolicy (ul. Krucza 50). Można się spodziewać, że z racji reprezentacyjnej lokalizacji, zostaną tam zastosowane wszystkie wspomniane udogodnienia, a być może zostaniemy zaskoczeni czymś jeszcze.