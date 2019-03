Samorządy stawiają na sport i edukację

Organizatorem wydarzenia Edukacja Przyszłości 2019 jest Municipium SA, wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz Miasto Lublin. Tegoroczne spotkanie odbędzie się 21-22 maja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Weźmie w nim udział około czterystu liderów świata samorządu odpowiedzialnych za oświatę, kulturę i sport w JST, przedstawiciele biznesu. Wydarzenie Edukację Przyszłości 2019 tworzą 4 konferencje: Zarządzanie oświatą i dyrektorzy szkół, Kultura i Sport, Multimedialna szkoła oraz Szkolnictwo Branżowe. To 20 paneli dyskusyjnych i debat, ponad 80 prelegentów oraz 400 uczestników.

Poprzednia edycja naszej konferencji pokazała, że jest to doskonałe miejsce do rozmowy o wyzwaniach stojących przed polską oświatą oraz o praktycznych rozwiązaniach problemów edukacyjnych i wychowawczych. Dyskutujemy także o problemach zarządzania instytucjami kultury oraz życia sportowego w gminach wiejskich i miastach. Tak przygotowana tematyka konferencji jest ważna i zachęca do udziału nie tylko dla liderów samorządowych, ludzi kultury, sportu i dziennikarzy ale także świat biznesu.

W tym roku podczas wieczornej gali uhonorujemy laureatów rankingu „Samorządy przyjazne klubom piłkarskim”. Podstawą rankingu jest specjalnie przygotowany zestaw wskaźników oparty o udział środków przekazanych klubom piłkarskim w wydatkach gminy ogółem, oraz m.in. wyniki sportowe dofinansowanych klubów.

Ranking będzie przeprowadzony w kilku kategoriach: województwa, powiaty, gmin miejsko – wiejskie i gminy wiejskie.

Nagrodą dla laureatów będą m.in. bilety na Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Nożnej 2019. Trafią one do dzieci i młodzieży z nagrodzonych samorządów.