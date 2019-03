Samsung EduLab. W warszawskiej szkole powstała innowacyjna przestrzeń edukacyjna

Do dyspozycji całej społeczności szkolnej są najnowsze rozwiązania technologiczne firmy Samsung. Przede wszystkim tablica interaktywna Samsung FL!P, tablety, smartfony oraz okulary VR, które na chwilę pozwalają przenieść się do wirtualnej rzeczywistości. Wszystkie te produkty wykorzystywane są w codziennym procesie edukacyjnym.

W ramach EduLab prowadzone będą różnego rodzaju działania, takie jak lekcje otwarte czy szkolenia dla kadry pedagogicznej. Rodzice będą mogli przejść przez cykl warsztatów dotyczących korzystania z narzędzi cyfrowych i wdrażania swoich pociech w odpowiedzialny sposób w świat technologii.

- Staramy się, żeby rodzice także z nami współpracowali. Chcemy, żeby ta przestrzeń otwarta była na całe środowisko lokalne. Poprzez dzieci, rodzice będą mieli świadomość, że multimedia to nie jest zło – wyjaśnia Hanna Krupa, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 234 w Warszawie – To jest coś, co pomaga wejść w ten nowy świat , w XXI wiek.

Cały ten projekt odbywa się przy wsparciu psychologów, którzy doskonale znają się na rozwoju dzieci oraz wpływie nowych technologii na funkcjonowanie człowieka. Zespół, który będzie aktywnie wspierał pracownię EduLab składał się będzie również z doświadczonych pedagogów i edukatorów, którzy uczestniczyli w programie Samsung Mistrzowie Kodowania. Ich zadaniem będzie wsparcie nauczycieli, a także organizacja warsztatów pod kątem wykorzystania nowych technologii dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Samsung EduLab to miejsce współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli. Dobre praktyki wyniesione ze szkoły mogą być potem rozwijane w domu.

– „Ja i technologia” to pierwszy cykl warsztatów, który skierowany będzie do rodziców. - Podejmiemy się zdiagnozowania nawyków i rytuałów, jakie mamy w życiu codziennym z nowymi technologiami. Sprawdzimy, jak korzystamy z telefonu, czy jesteśmy w stanie odłożyć go w czasie posiłku, czy używamy go jako budzika… Nauczymy się także, w jaki sposób można racjonalnie ten czas dozować – opowiada Magdalena Olborska.