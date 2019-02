Sanatorium Abrama Gurewicza w Otwocku. Największy świdermajer odbudowany niemal w całości

W czasach II Wojny Światowej budynek został przearanżowany na komendanturę, zaś później działał tam szpital żołnierzy niemieckich. Po wojnie spadkobiercy willi sprzedali ją Warszawskiemu Zarządowi Samorządowemu. Przez kolejne lata w Sanatorium Gurewicza stale prowadzono działalność około-medyczną. Od kiedy trafił w ręce Polskiej Fundacji Alzhaimerowskiej, stopniowo niszczał. Trwało to 10 lat, aż wreszcie w roku 2007, ze względu na spore zaniedbania ze storny fundacji, sąd nakazał przekazanie otwockiego świdermajera w ręce Starostwa Powiatowego. Po kolejnych 7 latach sanatorium zostało sprzedane prywatnej firmie, która zobowiązała się odrestaurować budynek.

Sanatorium Abrama Gurewicza w Otwocku powstało w 1921 roku, choć samą budowę rozpoczęto już w 1906. Olbrzymia, drewniana willa składała się z siedmiu skrzydeł a łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 2,7 tys. metrów kwadratowych. Na zewnętrzny wystrój obiektu składały się oszklone werandy oraz otwarte tarasy. Całość otaczał egzotyczny park. Na terenie gmachu prowadzono pensjonat, który po latach przybrał formę zakładu leczniczo-dietetycznego. Oficjalnie nie posiadał statusu sanatorium ani placówki medycznej, natomiast reklamowano go jako uzdrowisko dla osób poszukujących wypoczynku.

Na chwilę obecną budynek można już zamknąć, co pozwala przeprowadzić ostatnie szlify wewnątrz. To pierwszy w Polsce kapitalny remont drewnianego domu o takich gabarytach. Kiedy remont będzie już w pełni zakończony, w dawnym Sanatorium Abrama Gurewicza ponownie powstanie placówka o charakterze zdrowotnym. Będzie to wielkie centrum medyczno-diagnostyczne z salami chorych, blokiem operacyjnym i częścią hotelowo-rekreacyjną dla pacjentów wymagających dłuższej hospitalizacji.