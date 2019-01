"Sanepid" sprawdził czystość salonów SPA i fryzjerów w Warszawie i okolicach. Blisko 100 zakładów z karami

O pomoc przy realizacji tego materiału zwróciliśmy się do rzeczniczki prasowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, Joanny Narożniak. W korespondencji zadaliśmy kilka konkretnych pytań dotyczących kontrolowania salonów kosmetycznych oraz gabinetów SPA w Warszawie. - Na podstawie Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad obiektami użyteczności publicznej, w tym takimi jak: zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, zakłady odnowy biologicznej, tatuażu, solaria. Nadzór bieżący i interwencyjny prowadzą powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terenowo dla miejsca działalności danego punktu - tłumaczy Joanna Narożniak. - Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne obowiązują przepisy prawne zawarte między innymi w Ustawie o kosmetykach, Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Z informacji wynika więc jasno, że wszelkie punkty urodowe, są pod kontrolą "Sanepidu". Ale jak wygląda taka kontrola w praktyce? - Kontrole sanitarno-porządkowe obiektów będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej przeprowadzane są najczęściej raz na rok, rzadziej raz na dwa lata. Natomiast kontrole interwencyjne przeprowadzane są na bieżąco - tłumaczy rzeczniczka. - Należy jednak pamiętać, że liczba obiektów nowopowstających jest bardzo duża a prawo nie wskazuje jednoznacznie nakazu zgłoszenia nowego obiektu do Inspekcji Sanitarnej. W związku z powyższym dany obiekt może zostać skontrolowany dopiero kilka lat po jego otworzeniu, np. w chwili otrzymania skargi od niezadowolonego klienta. Kontrole interwencyjne są kontrolami niezapowiadanymi.

Kontrola sanitarne w salonie. Na co urzędnicy zwracają uwagę? Przede wszystkim:

na stan sanitarno-porządkowy oraz techniczny całego obiektu,

na to, czy w danym obiekcie opracowane i wdrożone są procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi,

na to, czy pracownicy zostali dopuszczeni do pracy przez lekarza medycyny pracy (czy mają ważne badania lekarskie),

na to, czy obiekt posiada podpisaną umowę na odpady komunalne,

na to, czy w danym salonie przeprowadzana jest dezynfekcja narzędzi do wykonywania usług.

Kontrole 'Sanepidu" w Warszawie i okolicach w 2017 roku

W województwie mazowieckim, w 2017 roku, przeprowadzono kontrolę zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. W sumie sprawdził 3 982 miejsca, z czego przeprowadził 4 246 kontroli sanitarnych. Dodajmy, że rok temu na Mazowszu liczba takich miejsc wynosiła 6 778, w tym: 3 325 zakładów fryzjerskich, 1 661 zakładów kosmetycznych, 47 zakładów tatuażu, 422 zakłady odnowy biologicznej oraz 1 323 zakładów świadczących więcej niż jedną z usług – fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu.

Co wykazały kontrole?

Aż 95 obiektów było w złym stanie sanitarno-porządkowym a 88 obiektów w złym stanie sanitarno-technicznym. Dlatego Sanepid nałożył 86 grzywien w postaci mandatu karnego na łączną kwotę w wysokości

20 250 zł. - Na podstawie przeprowadzonych kontroli sanitarnych wydano 93 decyzje administracyjne - wylicza rzeczniczka.

Najczęstsze nieprawidłowości w salonach kosmetycznych dotyczyły:

niewłaściwego stanu technicznego i higienicznego pomieszczeń zakładów,

niewłaściwego przechowywania odzieży własnej i roboczej pracowników,

braku segregacji bielizny czystej i brudnej w gabinecie,

braku dezynfekcji/sterylizacji narzędzi,

przeterminowania preparatów dezynfekcyjnych, nieprzestrzegania lub braku procedur postępowania z narzędziami (mycia, dezynfekcji i sterylizacji).

Największym problemem w grupie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych niezmiennie od kilku lat są zagadnienia dezynfekcji i sterylizacji. Podczas kontroli obiektu prowadzony jest instruktaż, zwracana jest uwaga na procedury dezynfekcji oraz mycia narzędzi i przyborów. Zakłady kosmetyczne zlecają przeprowadzenie sterylizacji narzędzi firmom zewnętrznym z uwagi na brak sprzętu do sterylizacji. Jednakże coraz więcej obiektów posiada autoklaw i przeprowadza sterylizację narzędzi w obiekcie - tłumaczy Joanna Narożniak.

Czym można zakazić/zarazić się w salonie kosmetycznym, spa czy w saunie?

- Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że gabinety kosmetyczne odwiedzają różne osoby, także i takie, które chorują na różnego rodzaju choroby zakaźne. Z racji tego, że w gabinetach kosmetycznych przeprowadza się liczne zabiegi, podczas których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek, np. tatuaż, piercing lub po prostu manicure, pedicure czy oczyszczanie twarzy, wzrasta ryzyko zakażenia się grzybicą albo nawet wirusami HBV, HIV czy HCV - wymienia Narożniak.

Dlatego, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się, trzeba przestrzegać podstawowych zasad higieny, a także sprawdzać, czy pracownicy salonu również ich przestrzegają. Do takich należą:

mycie rąk. To prosty zabieg, który chroni zarówno personel, jak i klientów przed wieloma schorzeniami. Zalecane jest mycie rąk z użyciem mydła, a następnie zastosowanie środka dezynfekcyjnego,

przed każdą czynnością o charakterze zabiegowym osoba wykonująca zabieg powinna założyć rękawiczki,

przed każdym zabiegiem nasza skóra powinna zostać zdezynfekowana (do tego używa sięreparaty alkoholowe lub bezalkoholowe)

zachowanie higieny w samym pomieszczeniu, gdzie przeprowadzane są zabiegi higieniczne,

odpowiednia dbałość o wszystkie wykorzystywane narzędzia i urządzenia,

o ile to możliwe, zaleca się stosowanie jednorazowego sprzętu podczas zabiegów. W przypadku narzędzi wielokrotnego użytku należy zawsze pamiętać o ich zdezynfekowaniu i wysterylizowaniu,

umycie i zdezynfekowanie wszelkich powierzchni w salonie (zwłaszcza foteli, leżanek, stołu roboczego itd.)

dezynfekcja wymagana jest także w przypadku używanych w salonie ręczników, prześcieradeł i innych tekstyliów.

Jeśli zauważymy nieprawidłowości albo po odwiedzeniu salonu będziemy odczuwać dyskomfort - możemy wziąć sprawy w swoje ręce. Jak to zrobić? Jak zgłosić dane miejsce do kontroli odpowiednich służb?

- Interwencję dotyczącą zastrzeżeń z zakresu higieny pracowników i stanu sanitarno-higienicznego czy stanu sanitarno-technicznego danego obiektu można złożyć we właściwej terenowo (ze względu na lokalizację obiektu / salonu) powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej do Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej. Niepokojące zmiany zdrowotne należy skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem dermatologiem - tłumaczy rzeczniczka. - Zawsze można równie zadzwonić do stacji i zapytać o konkretny zakład, czy był on skontrolowany przez powiatowego inspektora i jeśli tak to kiedy.