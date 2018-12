Santander Bank Polska - Bankiem Roku według magazynu „The Banker”

Tytuł „Bank Roku w Polsce” to wyjątkowe wyróżnienie w branży finansowej. Wcześniej bank został tym tytułem uhonorowany dwukrotnie - w 2010 i 2012 r.

To szczególny rok w historii banku, Santander Bank Polska zrealizował dwa kluczowe projekty strategiczne: zmienił nazwę (dotychczas funkcjonował jako Bank Zachodni WBK) oraz przejął wydzieloną część Deutsche Bank Polska.

Jury konkursu w uzasadnieniu wyróżnienia Santander Bank Polska wskazało na sukcesy w poprawie efektywności i zyskowności oraz innowacyjność produktów i usług. Podkreślono również znaczący postęp w rozwoju strategicznym oraz zajęcie pozycji lidera w obsłudze klientów private banking.

Jury doceniło innowacyjny model bankowości wprowadzony przez Santander Bank Polska w myśl hasła „Bank Jakich Chcesz”, w którym klient dostosowuje parametry rachunku płatniczego i karty (Konto Jakie Chcę i Karta Dopasowana) do własnych potrzeb i stylu życia.

Swobodny dostęp do rachunku możliwy jest przez bankowość internetową oraz aplikację Santander mobile. Zdalnie klienci mogą m.in. sprawdzić saldo, wykonać przelewy, przejrzeć historię transakcji, aktywować kartę płatniczą, zmienić limity i kod PIN, a także zablokować lub zastrzec kartę. Aplikacja Santander mobile pozwala także na korzystanie z kodów BLIK. Dzięki nim w bezpieczny sposób można płacić telefonem w sklepie stacjonarnym i internetowym, zlecić przelew natychmiastowy znając numer telefonu odbiorcy lub wypłacić gotówkę z bankomatu, bez konieczności zabierania z domu portfela.

„Bank of the Year” to prestiżowe wyróżnienie przyznawane co roku najlepszym bankom przez redaktorów miesięcznika „The Banker”, wchodzącego w skład brytyjskiego wydawnictwa Financial Times Ltd.

Stan na 7.12.2018 r.