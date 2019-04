Schronisko na Paluchu otworzyło drzwi. Zobaczyliśmy zakamarki ośrodka dla bezdomnych zwierząt

Schronisko na Paluchu to największa tego typu placówka w Warszawie. Przyjmuje bezdomne zwierzęta ze stolicy, ale także z Piaseczna i Góry Kalwarii. Od lat placówka prowadzi programy aktywizujące do adopcji, przyciąga także sporą grupę wolontariuszy, którzy zajmują się psami. W niedzielę 7 kwietnia schronisko przygotowało dzień otwarty. Z tej okazji mogliśmy zobaczyć wszystkie zakamarki ośrodka, poznać go "od kuchni". Zobaczcie naszą fotorelację.