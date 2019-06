Ścianki działowe ze szkła - propozycja świetna dla biur

Przestrzeń osobista zamknięta w szklane ścianki

Nowoczesne boksy zamknięte w ścianki działowe są zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem dla pracowników niż biurka ustawione w przestrzeni open space. Ścianki działowe ze szkła pozwalają na wyodrębnienie przestrzeni osobistej w czterech kątach.

Mimo że pracownicy są nadal na „widoku”, to mogą swobodnie rozmawiać przez telefon, spotykać się z klientami i po prostu pracować w skupieniu, czego nie mogą powiedzieć osoby pracujące na stanowiskach ustawionych w boksach, m.in. w wielu korporacjach.

Osobista strefa w przestrzeni biurowej jest szalenie ważna dla komfortu psychicznego, ponieważ o wiele swobodniej jest wykonywać codzienne obowiązki, gdy nie ma się za plecami szefa lub współpracownika, który może w każdym momencie zajrzeć w monitor komputera.

„Własna” przestrzeń biurowa – nawet wyodrębniona ściankami działowymi ze szkła matowego – sprawia, że pracownik może poczuć się jak u siebie w „domu”. Szklane przegrody pozwalają wydzielić strefy w biurze i jednocześnie integrują pracowników, którzy mogą utrzymywać kontakt wzrokowy, nawet gdy siedzą po drugiej stronie szklanej tafli.

Ścianki działowe ramowe i bezramowe

W wielu dużych firmach i korporacjach wynajmujących duże powierzchnie biurowe, ścianki działowe ze szkła są świetnym elementem aranżacyjnym, nadającym nowoczesny design pomieszczeniu. W ofercie firm, zajmujących się zabudową szklaną, są ścianki działowe ramowe oraz ścianki działowe bezramowe.

W przypadku systemów ramowych szkło osadzone jest w profilach aluminiowych, utrzymywane jest za pomocą listew zatrzaskowych z PCV o bogatej kolorystyce i różnorodnych kształtach. Ich największą zaletą jest to, że można je łatwo montować i tak samo szybko demontować. Szczególnie ścianki zamontowane na profilach nadają się do wielokrotnego montażu, co może być istotne dla firm, które planują przeprowadzkę.

Ponowne wykorzystanie modułów sprawia, że oszczędza się zarówno czas, jak i pieniądze. W systemach ramowych możliwy jest montaż drzwi uchylnych i przesuwnych. Natomiast szklane ścianki działowe w systemach bezramowych montuje się za pomocą specjalnych okuć, dzięki czemu zabudowa szklana wygląda szalenie elegancko, a zarazem designersko i minimalistycznie.

Brak elementów widocznych w zabudowie nie narusza pionowego podziału w ściance, dodając pomieszczeniom lekkości. Zabudowa szklana bezramowa pozwala za zastosowanie drzwi z samozamykaczem oraz zamontowanie zamków podłogowych i działających z elektrozaczepem.

Ścianki działowe ze szkła – ogromne możliwości aranżacji biur

Zarówno ścianki działowe ramowe, jak i bezramowe pozwalają na tworzenie zabudowy o dowolnej powierzchni i wielkości. Mają one ogromne możliwości aranżacyjne, biorąc pod uwagę rodzaje szkła dostępnego na rynku.

Kolorowe, przezroczyste, półprzezroczyste, matowe, emaliowane, ornamentowe – tak wiele możliwości zabudowy przestrzeni posiadają ścianki działowe do biura. Dzięki tak ogromnej gamie kolorystycznej, można zaaranżować nowoczesną przestrzeń, która oczaruje swoją oryginalnością nie tylko pracowników, ale również klientów i kontrahentów. Na szklanych taflach istnieje możliwość wykonania dowolnego napisu oraz wzoru.

W końcu wnętrze firmy jest jej wizytówką i wpływa na postrzeganie marki na rynku. Warto więc zadbać o swój wizerunek, decydując się na innowacyjne ścianki działowe w pomieszczeniach biurowych, np. montując zabudowę ze szkła reliefowego lub fusingowego, które wyróżniają się niekonwencjonalnym wykonaniem.

Zabudowy szklane to niezwykle lekkie i atrakcyjne wizualnie przestrzenie, które cieszą oko każdego pracownika. W takim biurze przyjemniej się pracuje – nie tylko ze względu na możliwość prowadzenie dyskretnych rozmów, ale także estetyczny podział przestrzeni kreuje przyjemny klimat. Elegancki i lotny design przykuwa uwagę każdego, bo ścianki działowe ze szkła wyglądają minimalistycznie.

Ścianka działowa – sposób na optyczne powiększenie przestrzeni

Ciekawe możliwości aranżacyjne dają ścianki działowe w przestrzeniach biurowych bez okien. Zabudowa szklana może być wykorzystana do optycznego powiększenia pomieszczenia, aby rozjaśnić powierzchnię przeznaczoną do pracy. Szklana ściana pozwala bowiem na tworzenie zasłony w tym miejscu, gdzie mogłaby powstać przestrzeń odcięta od światła. Dzięki temu boksy wyodrębnione za pomocą ścianek działowych wydają się większe niż są w rzeczywistości.

Ściany modułowe wydzielają przestrzeń, zachowując prywatność i pozwalając cieszyć się pięknym oraz nowoczesnym wnętrzem. Ścianki działowe bez wątpienia dają poczucie przestronności. Przezroczysta ściana więc może mieć charakter nie tylko estetyczny, ale także funkcjonalny.

Ścianka działowa ze szkła – sposób na maksymalne doświetlenie biura

Ogromną zaletą szklanych ścianek działowych jest przepuszczanie światła, dzięki temu wszystkie powierzchnie są maksymalnie doświetlone. W lokalach biurowych bez okien nie trzeba obawiać się, że pomieszczenie będzie mroczne i ciemne, bo wykorzystanie szkła pozwala na grę sztucznym światłem. W ten sposób każda przestrzeń wygląda na większą niż jest w rzeczywistości. Ścianki działowe ze szkła wyglądają więc ciekawie nawet w pomieszczeniach niewielkich gabarytów.

Ścianki działowe ze szkła na zamówienie – solidny wykonawca

Zabudowę szklaną należy wykonać na zamówienie, dostosowując jej wysokość i szerokość do potrzeb lokalu. Aby zainstalować ściankę, należy skontaktować się z firmą świadczącą usługi w tym zakresie.

Warto najpierw sprawdzić opinie w internecie oraz zobaczyć portfolio. Szklane ścianki działowe wysokiej jakości wykonuje Iden Glass – firma działająca na rynku od 1995 roku, specjalizująca się w montażu szkła nie tylko w Warszawie i okolicy, ale także na terenie całego kraju.

Biurowe ścianki działowe Iden Glass wykonuje na zamówienie klienta – zarówno zabudowy szklane w profilach aluminiowych, jak i całe szkło. Materiały cechują się wysoką jakością – szkło jest bezpieczne, hartowane i mocne.

Szklane ścianki nie wymagają żadnych dodatkowych prac, bo od razu po zamontowaniu są gotowe do użytku. Co więcej są dużo lżejsze niż inne konstrukcje w lokalach biurowych i doskonale się czyszczą.