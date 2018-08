Ścieżka rowerowa koliduje z powagą pomnika? Absurdalny pomysł radnych z Bemowa

Pomysł budowy ścieżki rowerowej poparło 1500 mieszkańców Bemowa, co zapewniło jej zwycięstwo w głosowaniu na projekt w ramach budżetu partycypacyjnego. Ma ona przebiegać obok pomnika u zbiegu ulic Pirenejskiej i Żołnierzy Wyklętych. To jednak spotkało się z ostrą reakcją części bemowskich radnych.

- Zwracamy się z prośbą o pilną i natychmiastową interwencję w sprawie projektowanej ścieżki rowerowej przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie tuż przy miejscu pamięci Ku Czci Żołnierzy Wyklętych przy skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Wyklętych i Pirenejskiej - czytamy w interpelacji, którą złożył radny Adam Niedziałek. Zdaniem pomysłodawcy i radnych popierających ten pomysł, ścieżka rowerowa “koliduje z charakterem i powagą tego wyjątkowego miejsca”.

- Najwyraźniej radnym nie przeszkadza ani paskudny blaszak (samowola budowlana), ani działający w nim sklep monopolowy, ledwie 60 metrów od pomnika. Przeszkadzać mogą natomiast dzieci jadące tędy do szkoły na rowerze - ironizują przedstawiciele inicjatywy Bemowiacy, która nagłośniła sprawę.

Oburzenia nie kryją też inne osoby publiczne. Jan Mecwel ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze nazywa to “najbardziej kuriozalną interpelacją jaką widział”.