Scooter Warszawa 2019. Scooter wraca do polski ze specjalnym projektem Space Transmission [BILETY, DATA, INFORMATOR]

Scooter wraca do Polski! Wystąpi w Warszawie z wyjątkowym, międzyplanetarnym projektem. Na chwilę przeniesiecie się do zupełnie innego wymiaru. Tylko pozwólcie się zabrać w ten intergalaktyczny lot poprzez dekady kultowej elektroniki. Harmonogram transcendentalnej podróży do lat 90. przewiduje ogromne ilości rave, breakbeat hardcore, happy hardcore, techno, trance i dance. Tego wydarzenia nie możecie przegapić.

HALA TORWAR

Hala COS Torwar (Centralny Ośrodek Sportu Torwar, Hala Widowiskowo-Sportowa) mieści się przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie. Obiekt, wpisany już na stałe w rozrywkową mapę stolicy, został oddany do użytku w 1953 roku. Dzięki dogodnej lokalizacji w centrum miasta Torwar to jedno z najlepszych miejsc do organizacji wielu imprez muzycznych. Występowali tutaj najwięksi polscy i światowi artyści, m.in. Jean Michel Jarre, Lenny Kravitz, The Prodigy, Hurts czy Placebo.

TORWAR – jak dojechać?

Do hali Torwar można dojechać autobusem. Najbliższe przystanki to:

Torwar 03 – linie 141, 171, 185 Torwar 04 – linie 138, 141, 182, 185, 188 Torwar 06 – linie 171

Torwar - parking

W okolicach Torwaru dostępny jest parking, ale trzeba pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Od ul. Czerniakowskiej parking bezpłatny, przed Lodowiskiem Torwar II parking płatny, przed stadionem Legii parking płatny.