SEAT Tarraco: światowa premiera największego SUV-a SEAT-a

Najnowszy model w gamie SEAT-a został zaprojektowany i opracowany w fabryce w Martorell (Barcelona), a jego produkcja będzie realizowana w niemieckim Wolfsburgu. Tarraco to trzeci SUV wprowadzony w ramach ofensywy produktowej SEAT-a. Jest zarazem pierwszym modelem, który wprowadza nowy język stylistyczny do świata Marki.

Nowy Tarraco znajduje się na szczycie rodziny SUV-ów SEAT-a jako większy brat modeli Ateca i Arona. Jego najnowocześniejsza technologia, dynamiczna, zwinna obsługa, praktyczność i funkcjonalność współgrają z eleganckim designem w nowej odsłonie. Tarraco łączy wiele zalet wynikających ze swojej powiększonej sylwetki, aby z powodzeniem wpisywać się w miejski styl życia jego kierowcy.

Nowy SUV posiada kluczowe cechy wszystkich samochodów z gamy SEAT-a: design i funkcjonalność, sportowego ducha i komfort, dostępność i jakość, technologię i emocje. Nowy SEAT Tarraco przeznaczony jest dla kierowców, którzy potrzebują użyteczności pięcio- lub siedmioosobowego auta, praktyczności wynikającej z wyższej pozycji kierowcy, ale także wyjątkowych walorów estetycznych pojazdu. Cechy te zachowane są w obu dostępnych wersjach wyposażenia: Style i Xcellence.

Flagowy model w gamie

Wraz z rozwojem rynku SUV-ów Tarraco odegra kluczową rolę w ofercie SEAT-a. Model zostanie wprowadzony do sprzedaży na początku 2019 r., wzmacniając ofertę marki w czasie jej wzrostowej tendencji. Od stycznia do sierpnia SEAT 2018 r. dostarczył 383 900 pojazdów na całym świecie, co stanowi wzrost o 21,9% w stosunku do tego samego okresu w 2017 r.

– W ostatnim czasie SEAT przeżywa swoją największą ofensywę produktową. Wprowadzenie Tarraco, naszego pierwszego dużego SUV-a, to efekt inwestycji 3,3 miliarda euro w latach 2015-2019 w rozwijanie gamy produktowej – powiedział Luca de Meo, prezes SEAT-a. – Z tym modelem skompletowaliśmy naszą rodzinę SUV-ów, dopasowaną do różnych potrzeb klientów – dodaje.

Doskonałość inżynieryjna

SEAT Tarraco został zaprojektowany dla kierowców szukających emocji i funkcjonalności. Ludzi, którzy potrzebują praktycznego pojazdu z nawet siedmioma miejscami i przestrzeni do przewożenia rodziny i przyjaciół, ale jednocześnie doceniających pojazd, który reaguje na potrzeby kierowcy i oferuje dynamiczne osiągi.

Kluczem do połączenia praktyczności i dynamiki jest konstrukcja modelu oparta na platformie MQB-A, najnowszej technologii Volkswagen Group, zapewniającej szerszy rozstaw osi.

Adaptacyjne zawieszenie (DCC) zapewnia idealną równowagę między sportowymi emocjami za kierownicą a komfortem podczas jazdy na dłuższych dystansach, niezależnie od nawierzchni. Kierowca może wybrać jeden z dostępnych trybów jazdy lub skorzystać z automatycznego doboru przez system, dostosowujący się do nawierzchni i stylu jazdy kierowcy.

Płynna jazda nierozerwalnie związana jest z wydajnością i niezawodnością układu napędowego. Wszystkie silniki maksymalnie wykorzystują bezpośredni wtrysk, turbodoładowanie i system Start & Stop, oferując moc wyjściową od 150 KM do 190 KM.

Dostępne będą dwa warianty benzynowe. Pierwszy to czterocylindrowy 1,5-litrowy silnik TSI o mocy 150 KM, połączony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów z napędem na przednią oś. Drugi z nich to silnik 2.0 o mocy 190 KM sprzężony z siedmiobiegową skrzynią DSG z napędem 4Drive. W ofercie pojawią się również dwa silniki 2.0 TDI o mocy 150 KM lub 190 KM. Wersja 150 KM będzie dostępna z napędem na przednią oś, sześciobiegową skrzynią manualną lub z napędem 4Drive i siedmiobiegową DSG. Wersja o wyższej mocy będzie oferowana wyłącznie w wariancie 4Drive/ 7-biegowa DSG. W przyszłości pojawią się także inne warianty jednostek napędowych.

– SEAT Tarraco to arcydzieło funkcjonalności i elastyczności, ponieważ oferuje przestrzeń i wszechstronność, której klienci oczekują od dużego SUV-a. Jest to najbardziej sportowy pojazd w tym segmencie z perspektywy designu, a także dzięki DCC, które pozwala dopasować go do potrzeb kierowcy – powiedział dr Matthias Rabe, wiceprezes SEAT ds. badań i rozwoju.

Nowy SEAT Tarraco posiada wszystkie systemy wspomagania jazdy potrzebne do zapewnienia jej komfortu i bezpieczeństwa, nawet w bardziej wymagających warunkach. Poza Lane Assist i Front Assist samochód wyposażony jest opcjonalnie w system wykrywania martwego pola, wykrywania znaków drogowych, asystenta jazdy w korku, aktywny tempomat, asystenta świateł i Emergency Assist. SUV Tarraco przenosi na wyższy poziom także bezpieczeństwo kierowcy, wprowadzając systemy Emergency Call, Pre-crash Assist i Rollover Detection, tak aby samochód niezależnie od sytuacji gwarantował bezpieczeństwo, stając się wzorcowym pojazdem w tym zakresie w swoim segmencie.

Zaprojektowany na całe życie

SEAT Tarraco imponuje równowagą mimo swoich gabarytów. Samochód o długości 4735 mm i wysokości 1658 mm gwarantuje zarówno ogromną przestrzeń w kabinie, jak i imponujący wygląd zewnętrzny. Pomimo solidności wizualnie tworzy lekką i zwinną całość.

Wygląd zewnętrzny SUV-a wyraźnie realizuje nową linię stylistyczną SEAT-a. Wyraźnie zaznaczona maskownica nadaje charakteru przedniej części pojazdu, a towarzyszą jej wyraziste, trójkątne reflektory LED, mocno osadzone w sylwetce samochodu. Oświetlenie to szczególnie ważny aspekt nowego modelu. SEAT wykorzystuje jako standard w obu wersjach wyposażenia – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu – oświetlenie Full LED, które perfekcyjnie oświetla drogę i doskonale się prezentuje.

– Nowy Tarraco robi mocne pierwsze wrażenie ze względu na swoje doskonałe proporcje i elegancki, a jednocześnie sportowy design. Dostarcza powodów do dumy swoim mocnym przednim wyglądem, będącym zwiastunem stylistyki SEAT-a w przyszłości – mówi Alejandro Mesonero, szef Biura Projektów SEAT-a. – W każdy projekt, który rozwijamy, wkładamy wiele miłości i pasji, w tym we wszystkie detale Tarraco, kierując się naszą filozofią: jeśli to dobrze wygląda, jest dobre – dodaje.

W tylnej części pojazdu, w której funkcjonalność jest wybitnie istotna, położono szczególny nacisk na oświetlenie dolnej strefy ładowania bagażu. LED-owe oświetlenie jest wykorzystywane również w tylnych kierunkowskazach.

SEAT Tarraco dostępny będzie w ośmiu kolorach: Dark Camouflage, Oryx White, Reflex Silver, Atlantic Blue, Indium Grey, Titanium Beige, Deep Black i Urano Grey.

We wnętrzu projektanci wykorzystali poziomą linię na desce rozdzielczej, aby podkreślić szerokość SEAT-a Tarraco, wzmacniając poczucie przestronności w kabinie, pewności i bezpieczeństwa, zarezerwowanych do tej pory dla samochodów z segmentu premium.

Tarraco korzysta z 10,25'' cyfrowego kokpitu SEAT-a, usprawniającego dostarczanie kierowcy ważnych informacji, i dużego, dotykowego ekranu HMI o szerokości 8", służącego do obsługi łączności. W zakresie systemów infotainment Tarraco będzie pierwszym SEAT-em wyposażonym w funkcję kontroli gestów (razem z wyposażeniem w 8-calowy system Navigation Plus).

Przedsprzedaż SEAT-a Tarraco rozpocznie się już w grudniu 2018.