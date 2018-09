Selfie z Krystyną i Marią. Byliśmy na dniu otwartym na budowie metra na Woli [ZDJĘCIA]

Mają po około 100 metrów długości a każda z nich waży po 650 ton. Mowa o tarczach drążących tunel II linii metra na Woli. Przez 243 dni podczas swojej pracy pod ziemią drążyły tunele.

Odwiedzający mogli z bliska zobaczyć i dotknąć czoła tarcz Krystyna i Maria, które wydrążyły tunele metra na Woli, a także zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Na miejscu można było także obejrzeć prezentacje multimedialne o pracy budowniczych metra, a także wystawę zdjęć pokazujących ze szczegółami jak wygląda budowa tuneli przez tarczę TBM.

Tarcze na Woli budowały tunele od przyszłej stacji Księcia Janusza do ronda Daszyńskiego. TBM Maria przez 127 dni wydrążyła 2545 metrów tunelu, ze średnią prędkością 18 metrów na dobę. Rekordowy wynik wyniósł 36 metrów w ciągu dnia. Wyniki TBM Krystyna to 2541 metry tunelu wybudowane w 116 dni. Tarcza osiągnęła więc średnią prędkość drążenia 22 metry na dobę, a rekordowo było to 36,5 metra.