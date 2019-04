Sensacja archeologiczna w Błoniu pod Warszawą. Odkryto pozostałości XIII-wiecznego klasztoru [ZDJĘCIA]

Interwencja przyniosła skutek. Na początku marca konserwator polecił wstrzymać prace budowlane na miesiąc. Po odsłonięciu znacznych fragmentów murów stało się jasne, że konieczne jest przeprowadzenie ratunkowych badań archeologicznych. Ruszyły one pod kierunkiem Jarosława Ilskiego z Muzeum Ziemi Błońskiej. 30 dni to okres zbyt krótki, by naukowiec z małym zespołem mógł należycie rozpoznać obiekt. Dlatego też 8 kwietnia wojewódzki konserwator zabytków zdecydował o wstrzymaniu robót inwestycyjnych do września. W połowie kwietnia odwiedziliśmy Błonie, by dowiedzieć się czegoś więcej o dokonanych dotychczas odkryciach. Oto plon naszej wyprawy.

Dysponując tymi dowodami, naukowcy zamierzali przeprowadzić nieinwazyjne badania georadarowe i elektroporowe, w celu dokładnego zlokalizowania pozostałości klasztoru. Do grudnia 2018 r. uzyskali wszystkie konieczne zezwolenia na ich przeprowadzenie. Rozpoczęcie prac badawczych planowali na marzec-kwiecień tego roku. Niestety robotnicy okazali się szybsi. Już lutym w miejscu, które zamierzali przebadać, pojawiła się z ciężkim sprzętem ekipa budująca przykościelny parking. Teren, na którym on powstaje, należy do parafii. Miasto finansuje jego budowę w ramach rozliczeń za wymianę działek.

Klasztor kanoników regularnych funkcjonował w Błoniu aż do 1819 r., kiedy to władze carskie dokonały kasaty zakonu.

Dotychczas w ruinach znaleziono m.in. fragmenty średniowiecznej ceramiki, ozdobne kafle, kościany grzebień, a także… stosy muszli po ostrygach (zobacz zdjęcia w galerii). Te ostatnie pochodzą prawdopodobnie z XVIII w. i świadczą o dość wysokim poziomie życia mnichów. A to dopiero pierwsza faza badań. Na przebadanie czeka jeszcze m.in. piwnica, do której odkryto wejście. Poza tym badacze będę próbowali ustalić, czy pierwotnie kościół i klasztor, jak to ma miejsce w przypadku niemal wszystkich zabudowań monastycznych, były połączone.

Co dalej z pozostałościami?

Fundamenty murowanego klasztornego budynku z XIII w. to nie tylko obiekt, który powinien być gruntowanie przebadany przez archeologów. To przede wszystkim cenny zabytek. Zwłaszcza na Mazowszu, w średniowieczu najbardziej zacofanej i pustoszonej przez najazdy dzielnicy kraju, gdzie tak wiekowych budowli niedrewnianych było jak na lekarstwo. Prof. Solarz, jak podaje „Gazeta Wyborcza”, postuluje, by przykościelny parking przeprojektowano w taki sposób, by omijał klasztorne fundamenty. Proponuje również, by odsłonięte fragmenty budowli zabezpieczyć i wyeksponować. Niestety przeciwnego zdania jest parafia, czyli właściciel działki. Miejscowy proboszcz jest zdeterminowany, by ostatecznie powstał na niej parking.

Która koncepcja wygra? Ciężko to dziś ocenić. Póki co pozostałości poklasztorne nie mają nawet statusu zabytków, który bezdyskusyjnie uratowałby je przed zniknięciem pod asfaltem. Sprawa rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach. O wszelkich ważnych decyzjach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zabytki Błonia

Będąc w Błoniu warto odwiedzić wspomniany kościół Świętej Trójcy. Może nie imponuje on rozmiarami, ale jest to jedna z niewielu XIII-wiecznych budowli sakralnych na Mazowszu, a także w Polsce, które, mimo upływu setek lat, oparły się większym przebudowom. Możecie go Państwo podziwiać w mniej więcej takim stanie, w jakim zbudowali go średniowieczni budowniczowie. Na przebadanie przez archeologów czeka nie tylko cały teren wokół świątyni, ale także krypty.

Poza tym należy odwiedzić błońskie grodzisko nad Utratą, na tzw. Łysej Górze. Zostało ono ufortyfikowane w pierwszej połowie XIII w. przez Konrada Mazowieckiego i jego syna Siemowita. Znajdował się tam murowany dwór książęcy – najstarsza tego typu niedrewniana budowla odkryta na terenie Mazowsza. Jej makietę można zobaczyć w Muzeum Ziemi Błońskiej (patrz zdjęcia). Poza tym w tejże placówce można zobaczyć kamienną chrzcielnice znalezioną na terenie Majątku Rokitno. Pochodzi ona prawdopodobnie z XI-XII w., czyli czasów chrystianizacji dzielnicy.

