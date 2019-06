Seria koncertów projektu My Name Is New, czyli MY NAME IS NEW FESTIWAL!

My Name Is New to projekt wspierający debiutujących artystów solowych oraz zespoły. Działa on od niespełna pół roku, a już zdążył zgromadzić duże grono utalentowanych artystów. Inicjatywa ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Kayax kładzie ogromny nacisk na wsparcie merytoryczne z zakresu promocji muzyki w internecie, efektywnego korzystania z zasobów social mediów oraz pozyskiwania szerszej publiczności.

W tym roku po raz pierwszy inicjatywa My Name Is New organizuje swoją własną mini-trasę koncertową w lokalu Klubokawiarnia Towarzyska, dzięki współpracy z Piotrem Blak, gitarzystą zespołu Sorry Boys. Będzie to pierwsza seria wydarzeń rozpoczynająca cykl imprez pt. „My Name Is New Festiwal”. Na deskach klubokawiarni swój repertuar zaprezentuje ośmiu wyjątkowych, utalentowanych artystów. Każdy z koncertów poprzedzać będzie wykład lub szkolenie poświęcone debiutującym artystom. Część edukacyjna poprowadzona będzie przez specjalistów firmy Kayax oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Na scenie jako pierwszy pojawi się elektroniczny duet Eyelids z południa Polski. To młodzi artyści, których brzmienie wywodzi się z electropopu. Podczas MNIN Festiwalu usłyszymy też Aleksandrę Kozubal, młodą popową songwriterkę z Warszawy oraz Tachera, romantyczno-folkowego wokalistę z Torunia. Na deskach Towarzyskiej zaprezentuje się również krakowski duet Bloo Crane. Porównywani do kultowego już Years and Years, artyści tworzą w rytmach pop i electro.

W pierwszy czwartek lipca usłyszymy na żywo elektroniczny duet Dünayev//Soppel. Ich muzyka to połączenie brzmień nawiązujących do lat 80’ i 90’. W następnym tygodniu będziemy mieli okazję zobaczyć zespół ZOLC, elektroniczny duet z Tarnobrzega. Ich twórczość opiera się na polskich tekstach, subtelności i szaleństwem. Jako przedostatni, w Towarzyskiej, zaprezentuje się również duet Honeycomb. Jako ostatni, odbędzie się koncert elektronicznego zespołu Funkasanki.