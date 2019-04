Seria pożarów na Mazowszu. Aktywiści apelują: To dopiero początek!

24 pożary w Warszawie

We wtorek 23 kwietnia 2019 roku mazowieccy strażacy odnotowali 369 pożarów w tym 186 pożarów traw i 107 pożarów lasów. W samej Warszawie strażacy ugasili 24 pożary. Prawdopodobnie to dopiero początek serii pożarów na Mazowszu, bo wciąż obowiązuje 3. stopień zagrożenia pożarowego. Synoptycy ostrzegają, że wraz z pyłem z południa napłynie do nas również gorące powietrze zwrotnikowe. W środę termometry w kraju pokażą 24°C, w czwartek 25°C, a w piątek nawet 27°C.

Straż pożarna apeluje: Ciepła i słoneczna pogoda utrzymująca się od kilku tygodni sprawiła, że na terenach leśnych ściółka jest bardzo sucha. Obecnie nawet najmniejsze źródło ognia może spowodować duży pożar lasu stwarzający zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

Pożar w Kampinowskim Parku Narodowym

W środę 23 kwietnia płonął m.in. kompleks leśny w miejscowości Górki na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Spaliło się 12 hektarów lasu. Pożar gasiło 81 strażaków i 20 samochodów gaśniczych. Akcja trwała prawie 17 godzin. - Niemal w tym samym czasie doszło do drugiego groźnego pożaru na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Cieksyn w pow. nowodworskim. Spaleniu uległo 45 hektarów lasu oraz trzy domki letniskowe. W działaniach brało udział 69 strażaków i 30 samochodów gaśniczych - poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

- W dniu dzisiejszym zastępy KSRG w powiecie legionowskim interweniowały przy 43 pożarach, 55 miejscowych zagrożeniach i 3 AF. Większość interwencji to połamane drzewa i uszkodzenia linii energetycznych które były przyczynami pożarów a także pożary traw które wspomagał wiatr - informuje straż pożarna.

7 osób rannych

Strażacy przypominają, że na terenie woj. mazowieckiego od 14 kwietnia nieustannie utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe w lasach. Od początku 2019 roku mazowieccy strażacy interweniowali już przy 5748 pożarach traw oraz przy 832 pożarach lasów. W sumie rannych zostało 7 osób.

Aktywiści: miasta muszą się do tego dostosować

Warszawscy aktywiści zwracają uwagę, że miasta muszą się dostosowywać do coraz częstszego występowania takich ekstremalnych epizodów meteorologicznych jak teraz. - Burza piaskowa w Warszawie, susze, pożary... zacznijmy wreszcie łączyć kropki. Zmiany klimatu to fakt i trzeba zacząć im stanowczo przeciwdziałać. Warszawa nie może pozostać bierna wobec jednego z największych wyzwań naszego stulecia - apeluje Miasto jest Nasze.

