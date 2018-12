Seryjni złodzieje paliwa grasują w Warszawie. Zmieniają swój wygląd i stosują przebrania. Policja publikuje wizerunki [ZDJĘCIA]

Kradzieże w Warszawie. Seryjni złodzieje paliwa grasują po stolicy

Mężczyzna i kobieta widoczni na zdjęciach umieszczonych w naszej galerii upodobali sobie zapewne dochodową, lecz nielegalną profesję. Na warszawskich stacjach benzynowych tankują auta po czym odjeżdżają bez płacenia. Schemat ich działania jest zawsze ten sam. Stacje paliw odwiedzają starymi samochodami na kradzionych tablicach rejestracyjnych. Po uzupełnieniu baku do pełna uciekają. Co istotne, często zmieniają swój wygląd, a na stacjach pojawiają się w przebraniach. Przyjeżdża na stacje w różnych ubraniach. Raz posiada zarost, innym razem go nie ma – opisuje przebiegłe działania mężczyzny policja. Z kolei kobieta w zwyczaju ma stosowanie peruk, które skutecznie maskują jej prawdziwy wygląd.

Policja apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości podejrzanych. Osoby, które posiadają informacje na ich temat, proszone są o kontakt z mokotowską komendą przy ulicy Malczewskiego 3/5/7. Informacje można również przekazać dzwoniąc na całodobowy numer oficera dyżurnego 22 603 92 50 albo w formie elektronicznej pisząc na adres oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl

