Seszele - najlepsze miejsce na późne jesienne wakacje!

Plaże na Seszelach - Mahe, La Digue i Praslin

Wyspa Mahe to największa wyspa Seszeli, a co za tym idzie jest na niej najwięcej miejsca na...odpoczynek! Na tej wyspie będziecie mogli beztrosko opalać się na przepięknych plażach, pełnych nieskazitelnie białego piasku, pluskać się w przejrzystych wodach Oceanu Indyjskiego i czytać swoje ulubione książki w cieniu palm. Brzmi niebiańsko prawda? Mahe to jedno z tych miejsc na Ziemi, gdzie czas naprawdę zwalnia i gdzie słowo chillout nabiera tego najpiękniejszego znaczenia. Jeśli jednak jakimś cudem znudzi się Wam błogie lenistwo, możecie wybrać się na tak zwaną wyspę obfitości. To nieodkryta część wyspy Mahe, znajdziecie na niej roślinność odmienną od tej, jaką podziwiać można na kontynencie europejskim, lasy w tej części świata wydzielają przyjemny, intensywny zapach, plantacje i wzgórza zachwycają widokami, a w komponowane w to wszystko plaże tworzą przepiękną, różnorodnie piękną całość.

Wyspa Praslin to nieco inny typ wyspy niż wyspa Mahe. Częściowo porasta ją las tropikalny, a na jej terenie znajduje się park narodowy, gdzie będziecie mogli podziwiać niezwykle rzadki gatunek lodoicji seszelskiej - palmy, które nasiona są ponoć największymi nasionami świata! Dodatkowo być może będziecie mieli to szczęście i zobaczycie przepiękne seszelskie czarne papugi.

Wyspa La Digue to ostatnia z wysp zwanych skarbami Seszeli. Jest to najmniejsza z trzech opisywanych wysp, ma powierzchnię zaledwie 10 km2! Na wyspie na pewno wasz zachwyt wzbudzą niezwykle kolorowe ogrody uprawiane przez mieszkańców wyspy, oraz charakterystyczna dla tej części Seszeli architektura. Na tej maleńkiej wysepce możecie również zwiedzić plantację Union Estate. Dawniej uprawiano na niej palmy kokosowe, obecnie będąc w pobliżu plantacji poczujecie powietrzu zapach wanilii, którą oczywiście możecie zakupić w stworzonym specjalnie na turystów sklepiku. Będziecie również świadkami wytwarzania aromatycznego oleju kokosowego, który trafia do najdroższych ekologicznych kosmetyków. Oczywiście na La Digue nie będziecie narzekali na brak słońca, przepięknej lazurowej wody i plaż o niezwykle miękkim i zachwycającym swym kolorem piasku.

Wyspa bezludna czyli seszelskie Silhouette!

Ten niewielki skrawek Ziemi, to naszym zdaniem najlepsze co Seszele mogą Wam zaoferować. Plaża na tej wyspie jest niecodziennie długa, a piasek razi nieskazitelną bielą. Palmy kokosowe, uginające się pod ciężarem owoców, kierujące swoje korony ku morzu oraz soczyście zielona tropikalna roślinność tworzą krajobraz nie do podrobienia. Na Silhouette będziecie mieli możliwość zamieszkać w hotelu (jest ich na całej wyspie tylko trzy!) położonym u stóp wzgórza. Hotel to nic innego jak klimatyczne bungalowy z widokiem na ocean. Uwierzcie, zasypianie przy szumie morza jest doświadczeniem, które zostaje w pamięci i sercu na bardzo długo. Jeżeli będziecie “zmęczeni” leniuchowaniem, hotel oferuje szereg ciekawych atrakcji, na przykład możecie skorzystać z prywatnych zajęć jogi, będziecie mieć również okazję na wspinaczkę po okolicznych lasach, oczywiście nie zabraknie również okazji do nurkowania pod czujnym okiem ekspertów. Miłośnicy przyrządzania pysznych potraw mogą spróbować swoich sił w lekcjach gotowania.

Cuda natury na wyciągnięcie ręki

Seszele są jednym z tych miejsc, gdzie naprawdę warto spróbować swoich sił w nurkowaniu. Wszystko ze względu na niezwykle bujną i barwna rafę koralową. Podmorski świat jest tak piękny, że nie będziecie chcieli wystawiać głowy nad powierzchnię wody. Rafy tej części świata zamieszkałe są przez sympatyczne delfiny i ogromne żółwie morskie. Poza tym w tych wodach będziecie mieli okazję zobaczyć kolorowe ośmiornice, makrele, mieczniki oraz ogromne tuńczyki, z których słyną wyspy Seszeli. Dla osób, które nie wyobrażają sobie jednak zejścia na dno oceanu polecamy inne formy podziwiania podwodnego świata. Mowa o snorkelingu! To lekka forma nurkowania, w strzeżonym miejscu, z rurką i w masce, nie musicie się więc obawiać, że się “zgubicie” i wylądujecie zbyt daleko od brzegu.

Najmniejsza stolica świata - Victoria

Przebywając na wyspach nie nastawiajcie się na zwiedzanie, a raczej na błogi wypoczynek, spacery po tropikalnych lasach czy nurkowanie. Jeśli jednak będziecie chcieli poznać nieco historii polecamy udać się do najmniejszej stolicy świata, czyli do Victorii. Znajduje się ona na wyspie Mahe, jak już zostało wspomniane, największej wyspie Seszeli. Główne atrakcje miasta to kolonialna zabudowa (Wyspy były swego czasu we władaniu Brytyjczyków - niepodległe są od 1975 r.) oraz ogród botaniczny. Warto również zwiedzić Muzeum Historyczne i Narodowe. Ciekawą atrakcją jest również miniaturka londyńskiego Big Bena na miejskim rynku.

Doskonałe miejsce na wypoczynek we dwoje!

Seszele to bardzo często kierunek wybierany na podróż poślubną czy wypoczynek we dwoje. Dlaczego? Powodem głównie jest to, że ten konkretny rejon omija typowa, masowa turystyka, a nawet jeśli wyspach będzie bardziej tłoczno, to będą to głównie pary, które podobnie jak my chcą wypocząć we dwójkę, tylko i wyłącznie w swoim towarzystwie. Dodatkowo jesienią można liczyć na oferty specjalne, jeżeli chodzi o oferty podróży w egzotyczne kraje, w tym właśnie wyprawy na Seszele. To co, kupujecie bilety

i rozpoczynacie najpiękniejszy urlop swojego życia?