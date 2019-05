Sezon Warszawskich Linii Turystycznych 2019. Zabytkowe autobusy, statek do Serocka, kolejka wąskotorowa i wiele innych atrakcji [PRZEGLĄD]

Na Wisłę wypłynie również „Zefir”. Statek do Serocka w maju i czerwcu będzie pływał w soboty, niedziele i święta (dodatkowo 2 maja i 21 czerwca), w lipcu i sierpniu w piątki, soboty i niedziele (dodatkowo 15 sierpnia), a we wrześniu (do 15 września) w soboty i niedziele. Rejsy rozpoczynają się o godz. 9.00 przy bulwarze Jana Karskiego (Podzamcze), a jego uczestnicy dotrą do Serocka około godz. 12.30. Po dwugodzinnej przerwie (o godz. 14.30) wyruszą w drogę powrotną. Około godz. 18.00 statek przycumuje w Warszawie. Uwaga! W przypadku niskiego stanu wody w Wiśle, rejs rozpocznie się na przystani na Żeraniu, a pasażerów z Podzamcza podwiezie bezpłatny autobus. ZA ILE? Bilet normalny na rejs kosztuje 36 zł, a ulgowy 18 zł. Bezpłatnie w wycieczce mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 70 rok życia oraz dzieci do ukończenia 7 lat.

