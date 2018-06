Fałszywe leki sprzedawane w aptekach i internecie to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Jak się okazuje problem nie jest marginalny – w skali światowej w wyniku zażycia sfałszowanych lekarstw umiera milion osób. Według eksperta – prof. Zbigniewa Fijałka z WUM – proceder ten nie omija naszego kraju. Dalsza część artykułu poniżej.

Zbigniew Fijałek, szefem Zespołu ds. Sfałszowanych Leków Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Gazecie Prawnej próbował unaocznić, jak dużym zagrożeniem mogą być sfałszowane leki. Co ważne, często takie leki Polacy nabywają w aptekach, ale i na bazarach czy targowiskach. . Jak podkreśla Fijałek, choć w Polsce wobec producentów fałszywek prowadzi się niewiele postępowań prokuratorskich, to nie odzwierciedla to prawdziwej skali zjawiska. – Szacuje się, że jeden na sto kupionych w aptece leków jest sfałszowany. Codziennie kilka tysięcy Polaków kupuje w aptekach fałszywe leki. Około miliona osób na świecie rocznie umiera wskutek przyjmowania sfałszowanych leków. Do niedawna w Nigerii ok. 60 proc. leków to były fałszywki. W Chinach czy Indiach odsetek ten wynosi ok. 20 proc. Przy czym – co ważne – mówimy o legalnej dystrybucji. Czyli nie mam na myśli kupowania na bazarach, lecz w aptekach, lub przyjmowanie produktów leczniczych w szpitalach – stwierdził Fijałek w rozmowie z dziennikarzami Dziennika Gazety Prawnej. Jak dodaje ekspert, ponad 50% leków dystrybuowanych w internecie może okazać się podrobionymi.Główny Inspektorat Farmaceuty ostrzega, że podrobione farmaceutyki nie odpowiadają wymaganiom jakościowym ustalonym dla danych produktów leczniczych i mogą zawierać składniki gorszej jakości, nieodpowiednie ich proporcje, zanieczyszczenia lub inne niedopuszczone substancje – w tym te niebezpieczne dla zdrowia i życia. Często bywa i tak, że skład „fałszywek" jest zupełnie inny od deklarowanego na opakowaniu. Proceder fałszowania lekarstw może dotyczyć wszystkich leków - zarówno oryginalnych jak i generycznych (odtwórczych). Na chwilę obecną najczęściej fałszowane są produkty wspomagające odchudzanie, na problemy z erekcją i hormony sterydowe. Jeśli decydujemy się na zakup środków leczniczych w internecie, warto zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi na stronie