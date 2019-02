Show Club w Warszawie. Kiedyś bawił się w nim każdy. Dzisiaj jest gruzowiskiem. Wkrótce powstanie tam biurowiec [ZDJĘCIA]

Gwiezdne Wojny w Warszawie. Zdjęcia niezwykłego projektu w Galerii Janki

tsz

Gwiezdne Wojny w Warszawie, czyli wystawa "Star Adventure" w Galerii Janki, to okazja, by pokazać dzieciom na żywo kostiumy, statki kosmiczne i maszyny z najsłynniejszej kosmicznej sagi filmowej wszech czasów. Zobaczcie, co czeka na Was w środku!