Siedziba GDDKiA ostrzelana? Sprawą zajmuje się policja

Jak twierdzi GDDKiA, ich siedziba przy ulicy Wroniej miała zostać ostrzelana z wiatrówki lub innej broni, co spowodowało stłuczenie szyby na elewacji budynku. Świadkiem zajścia miał być jeden z pracowników, który we wtorek około godziny 7 rano usłyszał dźwięk tłuczonego szkła.

W sumie miało dość do uszkodzenia czterech paneli szklanych na elewacji budynku. Zdaniem rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji, wskazuje to na celowe działanie osób z zewnątrz, bowiem uszkodzenia wskazują na to, że ktoś ostrzelał szyby z karabinka lub wiatrówki.

Sprawa została zgłoszona na policję. Po oględzinach zniszczeń policjanci przystąpili do poszukiwania sprawcy. Jeśli przypuszczenia GDDiA się potwierdzą, będzie to już kolejny z tego typu przypadków.Kilka dni temu policja zatrzymała 24-letniego mężczyznę, który przy pomocy karabinka wiatrowego uszkodził 21 samochodów. W styczniu zeszłego roku inny sprawca strzelał również z broni wiatrowej do tramwajów, przechodniów i przystanków.