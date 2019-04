Sinfonia Varsovia. Jest pozwolenie na najważniejszą budowę na Pradze. Będzie wizytówką miasta, ale dopiero za 6 lat

Początek inwestycji zapowiadano już w 2010 roku. Do projektu zaangażowano znanego architekta Thomasa Puchera. Zaproponował on kompleksowy remont zabytkowych budynków. Wewnątrz znajdzie się nowoczesna sala koncertowa na 1850 osób, w której usłyszą oni dźwięk najwyżej jakości. Wszystko dzięki połączeniu dwóch koncepcji architektonicznych, czyli shoebox, dającej idealną akustykę oraz surround hall, która zapewnia idealny widok.

Gmach sali ma być przejrzysty, co oznacza, że stojąc z jednej strony, będzie można zobaczyć drugą. - Sinfonia Varsovia Centrum będzie siedzibą orkiestry, ale też miejscem, które przyciągnie turystów, a mieszkańcom Warszawy da miejsca pracy - mówił dwa lata temu główny architekt projektu, Thomas Pucher. Wtedy pokazano ostateczny projekt, ale inwestycja de facto rozpoczyna się dopiero dziś.

Charakterystycznym elementem siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia będzie zawieszona trzy metry nad ziemią ażurowa rama, która "owinie" budynki, a zarazem odizoluje teren od hałasu. W najwyższym punkcie będzie znajdowała się aż dwadzieścia metrów nad ziemią. Na to nietypowe ogrodzenie będzie można wejść, by podziwiać panoramę miasta.

Koszt budowy to 632 mln zł. Obecnie trwają ostatnie prace projektowe. W lutym przyszłego roku przy ul. Grochowskiej 272 pojawią się robotnicy. Pierwszy etap, w którym wyremontowane zostaną trzy zabytkowe budynki, zakończy w październiku 2022 roku. Wielkie otwarcie sali koncertowej nastąpi w lutym 2025, czyli za prawie sześć lat. Ulokowanie siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia - którą kieruje Krzysztof Penderecki - na praskim Kamionku to nie przypadek. Miasto w ten sposób chce pobudzić do życia prawobrzeżną część Warszawy.

