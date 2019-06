Sinfonia Varsovia na Grochowskiej – Święto Muzyki

Święto Muzyki – pod takim tytułem odbędzie się drugi koncert z cyklu Sinfonia Varsovia na Grochowskiej. Pierwszy wieczór kalendarzowego lata będzie okazją do spotkania z muzyką symfoniczną Moniuszki, Czajkowskiego i Rachmaninowa oraz wyjątkowymi artystami, którzy wystąpią tego dnia razem z Sinfonią Varsovią – partię solową w koncercie fortepianowym wykona Andrei Korobeinikov, a całość poprowadzi Maestro Alexander Vedernikov.

Współpraca Sinfonii Varsovii z Alexandrem Vedernikovem rozpoczęła się 7 lat temu, kiedy w 2012 roku dyrygent po raz pierwszy wystąpił na festiwalu Szalone Dni Muzyki. Debiut z warszawską orkiestrą okazał się wielkim sukcesem, który zaowocował wspólnie wydaną płytą z rzadko wykonywanym II Koncertem fortepianowym Piotra Czajkowskiego. Po 6 latach od nagrania, utwór powróci do programu koncertu Sinfonii Varsovii i Alexandra Vedernikova. Nieprzypadkowo zabrzmi on w Święto Muzyki, ponieważ wykonuje się go „od święta”, co czyni Koncert pozycją wyjątkową w repertuarach orkiestr. Na Grochowskiej 272 partię solową utworu wykona znakomity pianista Andrei Korobeinikov.

Maestro Vedernikov, choć odnosi sukcesy także w repertuarze operowym, to jego główną domeną jest symfonika. Szczególnie bliska jest mu twórczość rosyjskich kompozytorów okresu romantyzmu, dlatego w drugiej części wieczoru zabrzmi dzieło jednego z ostatnich reprezentantów tego nurtu – Siergieja Rachmaninowa. Pełna rozmachu II Symfonia e-moll rozpoczyna się powoli, przypominając niektóre utwory Mahlera. Wraz z rozwojem muzycznej narracji stopniowo odkrywa bogactwo tematów i planów dynamicznych. Innym wielkim romantykiem, z którego dziełem zmierzy się orkiestra pod batutą Vedernikova, jest Stanisław Moniuszko. To będzie pierwsze spotkanie dyrygenta z uwerturą fantastyczną Bajka. Jak zatem zabrzmi w interpretacji Maestra i orkiestry w przestrzeni półplenerowej? Będzie można przekonać się już 21 czerwca na Grochowskiej.

Urodzony w Moskwie Vedernikov to także uznany menadżer i animator życia muzycznego. W 1995 r. założył Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Rosyjskiej, której przez lata był dyrektorem artystycznym i dyrygentem. Z kolei jako dyrektor artystyczny Teatru Bolszoj przywrócił wysoką rangę i świetność tej instytucji. Przez osiem lat swojej dyrekcji wprowadził ciekawy repertuar i odbył liczne tournée po świecie – do najważniejszych należy koncert w Royal Opera House w Covent Garden. Tak słuchacze, jak i krytycy doceniają go także za pracę z orkiestrami, bowiem jest w stanie wydobyć z zespołów niezwykłą energię i precyzję brzmienia.

Drugi koncert symfoniczny z cyklu Sinfonia Varsovia na Grochowskiej to przypadające na 21 czerwca (w pierwszy dzień lata) Święto Muzyki. Podczas kolejnych wydarzeń publiczność wysłucha tanecznych utworów gitarowych Astora Piazzolli i Aleksandra Tansmana w wykonaniu wirtuoza gitary Krzysztofa Meisingera i Sinfonii Varsovii („Wieczorne farniente”, 30.08). Ostatnie, wrześniowe spotkanie Sinfonii Varsovii na Grochowskiej odbędzie się pod tytułem „Szkice miejskie” (6.09) i wypełni je polska i amerykańska muzyka inspirowana różnymi miastami. Razem z orkiestrą wystąpi utytułowany pianista młodego pokolenia Piotr Orzechowski „Pianohooligan”.