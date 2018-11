Siostry Godlewskie staną przed sądem za znieważenie hymnu?

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości siostry Godlewskie opublikowały film, na którym, w skąpych strojach z białym orłem, śpiewają hymn Polski. "Panie prezydencie, na pana prośbę śpiewamy hymn na 100-lecie odzyskania niepodległości" - zapowiadają celebrytki, po czym przystępują do śpiewania "Mazurka Dąbrowskiego" a capella. Gdy jedna z nich zaczyna fałszować, obie wybuchają gromkim śmiechem.

Film sióstr Godlewskich wywołał oburzenie, skrytykował go także dziennikarz TVN Turbo Rafał Collins, który poprosił swoich prawników, by przyjrzeli się sprawie. Ogłosił, że jeśli celebrytki nie usuną klipu z sieci do południa 13 listopada, podejmie kroki prawne. "Nie pożałuję ani złotówki na ten cel! Posunęłyście się o krok za daleko! Koniec z nadmuchanymi gwiazdkami social mediów niszczących światopogląd młodzieży!" - napisał dziennikarz.

- Dałem im czas, w którym miały szansę naprawić to, co popsuły - powiedział Collins w rozmowie z Onetem. - Byłem za granicą wiele lat, może poczułem ten zew polskości kiedy przyjechałem do kraju, było Święto Niepodległości, zobaczyłem ten film. Jest wiele sposobów na zarobienie pieniędzy i zdobycie popularności, ale takich rzeczy się nie robi. Dzieciaki będą oglądać tego typu występy, a później je naśladować. Trzeba ucinać takie zachowania, zanim staną się normą - zaznaczył.

13 listopada we wpisie, opublikowanym w mediach społecznościowych Collins poinformował, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa trafiło do Prokuratury Rejonowej w Legnicy. Obiecał, że wycofa zawiadomienie, gdy film ze sprofanowanym hymnem zostanie usunięty z mediów społecznościowych. Dziennikarz powołał się na artykuł 137 kodeksu karnego: "kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Siostry Godlewskie wystosowały oświadczenie, w którym podkreśliły, że "nie ma obowiązku nas słuchać" i "każdy śpiewa tak jak umie". "Jeśli odbiorą nam prawo śpiewania po swojemu, to co innego zabiorą nam później? Możecie być pewni, że jeśli zabronią nam śpiewać, kiedyś zabronią tego także wam. Żyjemy w wolnym i pięknym kraju. Cieszmy się świętem niepodległości, każdy tak, jak potrafi. Odrzućmy negatywne emocje" - zaznaczyły.

