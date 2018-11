Siostry z Mielca i narzeczeństwo z Krakowa powalczą o duże pieniądze ["Postaw na milion", odc 11]

[patronat NaM]

Siostry z Mielca!

W programie wezmą m.in. udział Martyna Radłowska i Gabriela Orłowska. Obie spokojne i opanowane. Siostry z optymizmem witające każdy dzień! Motto przewodnie Gabrieli to „alleluja i do przodu”. Wszystko co jej się przykrego przytrafi, obraca to na plus. Najlepsze wspomnienie, to zaręczyny. Martyna ciągle poszukuje wolnego czasu. Przy trójce dzieci i bardzo bogatym życiu zawodowym jest to czasem bardzo trudne. Martyna gdyby wygrała zabrałaby całą rodzinę, łącznie z siostrą na Jamajkę. Gabrysia po prostu chciała by wygrać, potem zastanowi się co z nią zrobić.

Narzeczeństwo z Krakowa!

W programie poznamy także Patryka Bujak i Karolinę Maj.

Bardzo zżyci, otwarci i mili … Karolina interesuje się nurkowaniem, podróżami i fotografią. Jej ulubieni autorzy to Lee Child, J.K. Rowling, zatem nie dziwi, że cała saga o Harrym Potterze to jej ulubione książki. Z zagranicznych seriali wciągnęła się w ‘Przyjaciół” oraz ‘Teorie wielkiego podrywu”. Interesuje się domowymi sposobami na urodę np. domowe maseczki, pilingi nawilżające. Patryk również, jak Karolina uwielbia „Przyjaciół”. Dla śmiechu ogląda również inne seriale paradokumentalne. Jest instruktorem nurkowania w Akademickim Klubie Nurka KRAB. Nurkuje od 2011. Wcześniej bał się wody i postanowił to przełamać. Poza tym pracuje w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżanowie. Karolina i Patryk poznali się podczas kursu nurkowania, on był jej instruktorem. Teraz wszystko robią razem.

Komu uda im się wygrać w programie? Przekonamy się już w sobotę!

Teleturniej "Postaw na milion" jest emitowany w Polsce przez TVP2 od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest 1 milion złotych.