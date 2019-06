Skatepark, Warszawa. Tak ma wyglądać nowy Szaber Bowl. Potrzeba pięć razy więcej środków [WIZUALIZACJE]

Wcześniej pisaliśmy, że w 2017 roku pod Mostem Poniatowskiego powstały charakterystyczne „misy” basenowe („bowle”), rampy i murki metodą zrób-to-sam. Niestety swoich zamiarów oraz działań nie skonsultowali z miastem. Warto jednak nadmienić, że dwukondygnacyjna konstrukcja przy „Poniatowskim” od dawna była opuszczona i zaniedbana. Deskorolkarze samodzielnie zagospodarowali zapomniany obszar. Teraz chcą go powiększyć i zaproponowali projekt deskorolkowej przestrzeni. Niestety budowla nowoczesnego toru do jazdy na deskorolkach i rolkach pochłonie ponad 3 miliony złotych, niż - jak pierwotnie uważano - niecały milion. Dlatego pomysłodawcy szaber bowla znów proszą o wsparcie mieszkańców i mają nadzieję, że prezydent Warszawy wesprze ich inicjatywę. Oto co napisali w najnowszym poście:

Odrobina historii

Zarząd Terenów Publicznych, zarządca terenu na którym znajduje się szaber bowl, zdecydował nigdyś o likwidacji skateparku, twierdząc, że jest to „samowola budowlana”. Deskorolkowcy od razu wystąpili w obronie tego miejsca, organizując się na Facebooku. Przedstawicielom deskorolkowego środowiska udało się wówczas spotkać w tej sprawie z wiceprezydentem stolicy Michałem Olszewskim.

Nowy szaber bowl

Po długich negocjacjach decyzja zapadła: Miasto odbuduje skatepark pod mostem Poniatowskiego. Miał się odrodzić się w nieco odmiennej postaci, bowiem początkowo "samowola budowlana" ma zostać całkowicie rozebrana, by następnie tuż obok zrealizować nową koncepcję. Zarząd Terenów Publicznych podpisał umowę z projektantem nowego miejsca. Biuro Jakabe Projekty stworzyło świeżą ideę skateparku za 85 tys. zł. Inwestycja miała zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku, a jej całkowity koszt wynieść 600 tys. zł. To się może nie udać, bo sam most wymaga remontu a i koncepcja - większych nakładów finansowych niż początkowo założono.