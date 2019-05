Skatowały szczeniaka i próbowały utopić go w jeziorze. Teraz usłyszały wyrok sądu

Rannym psem zajęła się fundacja Animal Rescue Polska. Lekarze stwierdzili znaczną opuchliznę głowy i pyska oraz podejrzenie złamanie miednicy. Aby dotrzeć do sprawczyń, przedstawiciele fundacji Rescue Animal Polska za zgodą policji urządzili prowokację - opublikowali w internecie zdjęcie psa i napisali, że błąkał się nad Wisłą, a właściciel jest poszukiwany. Po jakimś czasie oprawczynie zadzwoniły pod podany numer i chciały psa odzyskać. Tak zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy z komisariatu w Górze Kalwarii.

Przypomnijmy: wszystko wydarzyło się 15 sierpnia zeszłego roku w Górze Kalwarii, niedaleko Warszawy. Mieszkanka miasta spacerująca w pobliżu Jeziorka Moczydłowskiego zauważyła dwie kobiety, które kopały worek i próbowały zanurzyć go w wodzie. Z pakunku wydobywał się skowyt zwierzęcia. Spacerowiczka zaczęła krzyczeć i wtedy osoby kopiące worek szybko odjechały zaparkowanym w pobliżu samochodem. Po ich ucieczce kobieta wyłowiła z jeziora worek, w którym znalazła zakrwawionego około pięciomiesięcznego psa.

Skatowały szczeniaka i próbowały utopić go w jeziorze. Teraz...

Jak informuje "Tygodnik Piaseczyński", podczas rozprawy kobiety przyznały się do zarzucanego im przestępstwa. Inga H. - córka drugiej oprawczyni - stwierdziła, że psa nie kopała, a matka nie działała ze szczególnym okrucieństwem. Córka zeznała też, że do skopania szczeniaka namówiła ją matka.

Sąd Rejonowy w Piasecznie zdecydował, że 60-letnia Halina H. i jej 20-letnia córka Inga są winne zarzucanego im przestępstwa i skazał obydwie kobiety na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt, podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz zapłatę kosztów sądowych. Ponadto matka z córką muszą zapłacić nawiązkę na rzecz fundacji Animal Rescue Polska w wysokości 4 tys. zł oraz nie będą mogły posiadać zwierząt przez najbliższe trzy lata.

Zbyt łagodna kara?

Pod wpisem Animal Rescue Polska na Facebooku, w którym umieszczono informacje o wyroku w tej sprawie, internauci wyrażają swoje oburzenie, że kara jest zbyt łagodna. ''Trochę mało'', ''Nie rozumiem dlaczego w zawieszeniu. To tak, jakby nie było!'', ''Obie panie nie spędzą za kratami ani jednego dnia! I to jest kara?'', ''Kara pieniężna powinna być znacznie bardziej dotkliwa'', ''Kary stanowczo za niskie'' - to tylko niektóre z komentarzy.

Dawid Fabjański z Animal Rescue Polska stara się tłumaczyć, dlaczego jego zdaniem kara jest adekwatna.