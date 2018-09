Składki OC znów podrożeją? W związku z nowymi przepisami pojawia się sporo wątpliwości

Piotr i Paweł: Wierzyciele złożyli wnioski o ogłoszenie upadłości firmy

MW

Dwóch dostawców, którym sieć handlowa Piotr i Paweł jest winna pieniądze, złożyło do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki - do takich informacji dotarł portal wiadomoscihandlowe.pl. Zostały one już potwierdzone przez sąd. Nadal nie jest pewne, kto przejmie poznańską sie...