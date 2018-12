Sklep Dealz w Warszawie. Brytyjska legenda weszła do stolicy. Atrakcyjne ceny i tysiące produktów [ZDJĘCIA]

Polkowice i Warszawa (Galeria Handlowa Rondo Wiatraczna, ul. Grochowska 207). Dealz otworzył się w kolejnych lokalizacjach. To dwunasty i trzynasty z kolei sklep sieci w Polsce. Obecnie posiada ona ponad 900 sklepów w całej Europie i zatrudnia ponad 18 000 pracowników.

Zdobyła wielu klientów w Irlandii, Francji czy Hiszpanii. Wiele wskazuje na to, że nie inaczej będzie i w Polsce. Międzynarodowa sieć sklepów, będąca częścią największej w Europie sieci dyskontów – Poundland oferuje bowiem mocno konkurencyjne ceny.

Czekają na was produkty spożywcze, drogeryjne, artykuły do dekoracji i wyposażenia domu, zabawki, artykuły papiernicze i wiele więcej. Tysiące produktów znanych w Polsce i za granicą marek kupicie za jedyne 5 zł m.in. żele do mycia, proszki, słodycze czy zabawki dla dzieci.