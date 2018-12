Sklep Tedi wchodzi do Warszawy. Sprawdziliśmy, co znajdziemy w niemieckim dyskoncie [ZDJĘCIA]

Tedi to duży wybór i bardzo atrakcyjne ceny. Co więcej, w logo firmy widnieje napis "1 euro". Poza wspomnianymi artykułami wyposażenia domu i aranżacji wnętrz znajdziemy tam akcesoria biurowe, elektronikę i narzędzia, zabawki oraz produkty dla zwierząt.

Centrum handlowe obok sklepu Kaufland na Targówku Fabrycznym przy ul Birżańskiej. Ten adres powinni zapamiętać wszyscy ci, którzy uwielbiają sklepu z artykułami wyposażenia domu i aranżacji wnętrz. Jedna z wiodących marek w sektorze niespożywczym w Europie - Tedi w końcu otworzyła się w Warszawie. To spora konkurencja dla takich marek, jak KiK, Pepco, Tiger czy TXM.

Sklep niemieckiej sieci dyskontowej działa w Warszawie od 6 grudnia br. W październiku tego roku weszła do Krakowa. Sklepy pod szyldem Tedi zostały otwarte również w Dąbrowie Górniczej, Łodzi i Kętach. Ale to nie koniec. Docelowo w Polsce ma pojawić się około 2 tys. sklepów marki. Należąca do niemieckiego koncernu Tengelmann Group sieć handlowa posiada blisko 2000 oddziałów w ośmiu krajach.