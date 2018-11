Sklepy IKEA w Warszawie rozbudowują się. Będzie największa restauracja w Polsce, a potrawy zamówimy przez internet jako jedyni na świecie

Ikea Targówek będzie miała największą restaurację w Polsce

Nowo otwarty sklep Ikea na Ochocie jest pierwszym na świecie umieszczonym w centrum handlowym. Przykład z Polski, gdzie cały projekt przeprowadzono w zaledwie dziewięć miesięcy, chcą wziąć już inne kraje.

Rozbudowują się także sklepy ze szwedzkimi meblami w Jankach oraz na Targówku. Od 7 maja 2018 roku w sklepie Ikea Targówek trwają prace remontowe. Wprowadzane są ulepszenia, które mają sprawić, że sklep będzie jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do spędzenia wolnego czasu, a także robienia zakupów.

Odświeżono już dużą część hali sprzedaży, gdzie umieszczono szereg rozwiązań technologicznych ułatwiających dokonywanie zakupów oraz obszar obsługi klienta i strefę kas. Przede wszystkim jednak powiększana jest restauracja, która przede wszystkim w weekendy pęka w szwach.

Modernizacja sprawi, że na Targówku zostanie stworzona największa restauracja Ikea w Polsce, z 650 miejscami siedzącymi i wieloma wyjątkowymi przestrzeniami. Do nowej restauracji klienci zostaną zaproszeni na początku stycznia 2019 roku.

Jedzenie z restauracji Ikea przez internet

Do czasu zakończenia przebudowy uruchomiono dostawy jedzenia z restauracji Ikea przez internet we współpracy z portalem pyszne.pl. To pierwszy sklep Ikea na świecie, w którym jest taka możliwość. Obszar dostaw obejmuje przede wszystkim klientów w okolicy sklepu (Targówek, Praga Północ oraz Białołęka), ale rozważane jest zwiększenie zasięgu dostaw.

Zmiany przechodzi także sklep w Jankach. Zmiany mają podnieść komfort robienia zakupów oraz unowocześnić wnętrze sklepu. Kluczowymi zmianami w sklepie w Jankach jest m.in. przeniesienie strefy załadunku dostaw na tył budynku, aby nie przeszkadzać klientom w zakupach oraz kompleksowa przebudowa działu obsługi klienta. Na wszystkich odwiedzających nasz sklep w Jankach, już wkrótce będzie czekało zupełnie nowe, odświeżone wnętrze.

