Sklepy otwarte 1 listopada 2018 i 2 listopada. Wszystkich Świętych, Zaduszki Warszawa - czynne sklepy

Sklepy otwarte 1 listopada 2018

Zrobienie zakupów 1 listopada może być nie lada wyzwaniem. Ustawowo jest to bowiem dzień wolny od pracy. Nie ma więc szans na zakupy w dużych super- i hipermarketach czy galeriach handlowych. Jedynym wyjściem są sklepy osiedlowe, gdzie za kasą stanie właściciel lub pracownik zatrudniony na umowę-zlecenie, a nie normalnie na umowę o pracę. W grę wchodzą więc sklepy pokroju Żabki czy Freshmarketu. Oczywiście otwarte będą stacje benzynowe, na których również kupimy niektóre artykuły spożywcze.

Wszystkich Świętych - zamknięte sklepy

1 listopada jest dniem wolnym od pracy. Dlatego, jeśli musimy coś pilnie kupić do jedzenia, to najlepiej omijać duże markety takie, gdyż będą nieczynne. Zamknięte będą:

Biedronka

Lidl

Netto

Tesco

Auchan

Leclerc

Carrefour

Kaufland

Tam zakupów na pewno nie zrobimy. Jedyną opcją są sklepy pokroju Żabki czy Freshmarketu. I warto tu podkreślić, że mogą one być czynne w innych godzinach niż zazwyczaj! Dla wielu ratunkiem mogą być zakupy na stacji benzynowej.

Sklepy otwarte 2 listopada 2018

Dla wielu osób 2 listopada również jest to dzień wolny od pracy. Ale ustawowo jest to normalny dzień roboczy, więc wszystkie sklepy będą otwarte w standardowych godzinach i we wszystkich super- i hipermarketach oraz galeriach handlowych czy innych placówkach handlowych bez problemu zrobimy zakupy.