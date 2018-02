W Warszawie nie brakuje sklepów, gdzie zrobimy zakupy nawet w weekend i święta. Prezentujemy sklepy spożywcze, odzieżowe , kwiaciarnie czy te z elektroniką otwarte w niedziele w Włochach.

W niedzielę we Włochach zrobimy zakupy w aptece przy ul. Globusowej 25. Jest czynna całą dobę. W sklepie zoologicznym (Kleszczowa 18) zrobimy w niedzielę zakupy od 10:00 do 18:00.Otwarte w niedzielę we Włochach są sklepy spożywcze . Biedronki - Plastyczna 10 (8:00-21:00), Ale Krakowska 246 (8:00-21:00), Obywatelska 3 (6:00-23:00), Jutrzenki 117 (8:00 -21:00), Łopuszańska 20 (8:00 -21:00), Skoroszewska 5B (08:00–22:00). Żabki - Popularna 56 (6:00-22:00), Kleszczowa 5 (6:00-23:00), Chruścickiego 23 (6:00 -23:00), Fasolowa 39 (6:00-22:00), 1 Sierpnia 27 (6:00-22:00), Al. Krakowska 263 (9:00–18:00), Ryżowa 48 lok. (6:00-22:00). Sklep Lidl - Plastyczna 12 (9:00-19:00), Władysława Jagiełły 6 (9:00-20:00),Zakupy spożywcze w niedzielę we Włochach zrobimy też w Tesco Kleszczowa 18 (9:00-20:00), sklepie Małpka Express Dekarska 37 (6:00 – 00:00), w delikatesach ODIDO - Zapustna 36 (8:00- 20:00) oraz Lechicka 15 (8:00-22:00), Auchan Aleja Krakowska 61 (9:00-21:00), w Sklepie Jacek Zagłoby 7a (6:00-22:00).Na większe zakupy we Włochach w niedzielę wybierzemy się do OBI Aleja Krakowska 102 (9:00-19:00), sklepu Castorama Popularna 71, (8:00-20:00), Decathlon Aleja Krakowska 81 (10:00–20:00), MediaMarkt Aleja Krakowska 61 (10:-20:00), Salon Meble - Black Red White Popularna 75 (10:00-20:00).W niedzielę i święta kupimy we Włochach także ubrania - Boutique Bielizny Łopuszańska 22 (10:00 -20:00), MODO muchy męskie poszetki krawaty Łopuszańska 22 (10:00–20:00), zabawki Sklep Kleks - klocki LEGO, Radarowa 4B (11:00-16:00), materiały do pakowania - Sklep eKartony Aleja Krakowska 271 (10:00-18:00), akwarele - Rogatek Sklep Akwarystyczny Wiosny Ludów 9 (11:00-16:00), akcesoria wędkarskie Multifishing - Sklep Wędkarski Jutrzenki 156 (10:00-18:00), jedzenie i akcesoria dla zwierząt Mazi ZOO Jutrzenki 156, (10:00 -20:00), akcesoria fotograficzne MMA Photography Aleja Krakowska 61 (11:00–18:00).