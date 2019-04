Galeria Wileńska sobota, 20 kwietnia od 09:00 do 13:00niedziela, 21 kwietnia – zamknięteponiedziałek, 22 kwietnia – zamknięte Galeria Mokotów sobota, 20 kwietnia Galeria Handlowa 900-13:00 Carrefour 9:00-13:00 Grand Kitchen 9:00-15:00 (wybrane lokale) Zdrofit 8:00-13:00 Cinema City - od 9:30 do ostatniego seansuniedziela, 21 kwietnia – zamknięteponiedziałek, 22 kwietnia Galeria Handlowa - zamknięte Carrefour - zamknięte Grand Kitchen - 10:00-22:00 (wybrane lokale) Zdrofit 16:00-20:00 Cinema City - od 9:30 do ostatniego seansu

