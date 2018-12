Sklepy otwarte Warszawa 2018/2019. Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, Nowy Rok, Trzech Króli

W wigilię Świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia oraz w Sylwestra 31 grudnia sklepy i galerie handlowe będą czynne, ale zazwyczaj są otwarte w specjalnych godzinach, na przykład do godziny 14 lub 17. Arkadia, Złote Tarasy, Galeria Mokotów, Galeria Wileńska, Galeria Północna, Wola Park, Blue City, CH Reduta, Domy Centrum nie podały jeszcze dokładnych godzin otwarcia w te dni. Możemy przypuszczać, że będzie jednak tak, jak w zeszłych latach. A było to tak:

Sklepy czynne Warszawa - GALERIA MOKOTÓW

24 grudnia - OD 10-14:

25 grudnia - ZAMKNIĘTE

26 grudnia - ZAMKNIĘTE

31 grudnia -10-17

1,6 grudnia - ZAMKNIĘTE

BLUE CITY:

24.12 Wigilia Bożego Narodzenia - czynne do 15.00

25.12 Boże Narodzenie - nieczynne

26.12 drugi dzień Świąt - nieczynne

31.12 Sylwester - czynne do 15.00.

01.01 Nowy Rok – nieczynne

06.01 Trzech Króli - nieczynne

ARKADIA:

24 grudnia (niedziela) w godz. 10:00-14:00

25 i 26 grudnia (poniedziałek i wtorek) Arkadia będzie nieczynna

25 i 26 grudnia (Święta Bożego Narodzenia) nieczynne będą przede wszystkim centra handlowe, galerie, markety oraz wiele innych sklepów.

Sklepy czynne w niedziele Warszawa - grudzień 2018 i styczeń 2019

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, sklepy mogą być czynne tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca (od 2019 roku przepisy zostaną zaostrzone - jeszcze więcej niedziel będzie bez handlu). W grudniu 2018 sytuacja będzie jednak inna - centra handlowe, markety oraz sklepy będą czynne we wszystkie niedziele, które pozostały do końca roku! To doskonała wiadomość dla tych, którzy będą chcieli zrobić zakupy tuż przed Świętami Bożego Narodzenia lub Sylwestrem. Poniżej prezentujemy listę niedziel, w których sklepy będą otwarte:

16 grudnia

23 grudnia

30 grudnia

Sklepy czynne Warszawa - styczeń 2019

Jedyna niedziela HANDLOWA, kiedy sklepy będą czynne to 27 stycznia 2019. W dniach 6 stycznia, 13 stycznia i 20 stycznia 2019 sklepy będą nieczynne.

Sklepy czynne Warszawa - 31 stycznia 2018, Nowy Rok - 1 stycznia 2019, Trzech Króli - 6 stycznia 2019

Niektóre ŻABKI mogą być otwarte w Święta. Obowiązują takie same zasady działalności handlowej jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Franczyzobiorcy sklepów Żabka mogą więc skorzystać z dopuszczonej przez ustawę możliwości prowadzenia w tych dniach sprzedaży osobiście. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach.

W niedziele handlowe w grudniu (16, 23 i 30 grudnia) oraz w sylwestra (31 grudnia) sklepy Żabka będą otwarte w regularnych godzinach między 6:00 a 23:00.

BIEDRONKA Warszawa - godziny otwarcia

Przed Bożym Narodzeniem sklepy Biedronka są otwarte w następujących godzinach:

16 grudnia (niedziela handlowa) – sklepy Biedronka otwarte w godzinach standardowych.

23 grudnia (niedziela handlowa) – sklepy Biedronka są otwarte w godzinach standardowych.

24 grudnia (wigilia) – sklepy Biedronka są otwarte do godziny 13:00.

25-26 grudnia (Boże Narodzenie) - sklepy Biedronka są zamknięte.

27-30 grudnia - sklepy Biedronka pracują tak, jak w godzinach standardowych.

30 grudnia (niedziela handlowa) - sklepy Biedronka są otwarte w godzinach standardowych.

31 grudnia (Sylwester) – sklepy Biedronka są otwarte do 19:00.

1 stycznia (Nowy Rok) - sklepy Biedronka są zamknięte.

5 stycznia (sobota) - sklepy Biedronka są otwarte w godzinach standardowych.

6 stycznia (Trzech Króli) - sklepy Biedronka są zamknięte.

Decyzja o skróceniu czasu pracy w tych dniach została podjęta z myślą o pracownikach, by zapewnić im możliwość spokojnego przygotowania i spędzenia wieczoru wigilijnego i nocy sylwestrowej w gronie najbliższych. Jednocześnie sieć Biedronka da klientom możliwość dokonania ostatnich zakupów przed wolnymi dniami.

LIDL - godziny otwarcia sklepów w wigilię, Święta, sylwestra, Nowy Rok i Trzech Króli

Przed Bożym Narodzeniem supermarkety Lidl są otwarte w następujących godzinach:

do 23 grudnia (niedziela handlowa) – sklepy Lidl pracują tak, jak w godzinach standardowych.

24 grudnia (wigilia) – sklepy są czynne do godziny 12:30.

25-26 grudnia (Boże Narodzenie) - sklepy Lidl są zamknięte.

27-30 grudnia - sklepy Lidl pracują tak, jak w godzinach standardowych.

31 grudnia (Sylwester) – sklepy są czynne do godziny 18:00

1 stycznia (Nowy Rok) - sklepy Lidl są zamknięte.

5 stycznia - sklepy Lidl są otwarte w godzinach standardowych.

6 stycznia (Trzech Króli) - sklepy Lidl są zamknięte.

KAUFLAND - godziny otwarcia sklepów w wigilię, Święta, sylwestra, Nowy Rok

Przed Bożym Narodzeniem supermarkety Kaufland są otwarte w następujących godzinach:

do 22 grudnia - sklepy Kaufland pracują tak, jak w godzinach standardowych.

23 grudnia (niedziela handlowa) - sklepy Kaufland są otwarte od 7.00 do 23.00.

24 grudnia (wigilia) – sklepy są czynne od 7.00 do godziny 13:00.

25-26 grudnia (Boże Narodzenie) - sklepy Kaufland są zamknięte.

27-30 grudnia - sklepy Kaufland pracują tak, jak w godzinach standardowych.

31 grudnia (Sylwester) – sklepy są czynne od 7.00 do 18:00.

1 stycznia (Nowy Rok) - sklepy Kaufland są zamknięte.

AUCHAN - Przed Bożym Narodzeniem hipermarkety i supermarkety Auchan są otwarte w następujących godzinach:

16 grudnia (niedziela) - sklepy otwarte od 8.00 do 22.00.

17-21 grudnia (poniedziałek) – sklepy pracują od 8.00 do 22.00.

22 grudnia (sobota) – sklepy są czynne od 7.00 do 22.00.

23 grudnia (niedziela) – sklepy pracują od 8.00 do 22.00.

24 grudnia (wigilia) - sklepy otwarte od 8.00 do 13.00.

25 i 26 grudnia (Boże Narodzenie) - sklepy zamknięte.

30 grudnia (niedziela) - sklepy otwarte od 8.00 do 22.00.

31 grudnia (Sylwester) - sklepy otwarte od 8.00 do 18.00.

1 stycznia (Nowy Rok) - sklepy zamknięte.

CARREFOUR - godziny otwarcia sklepów

Godziny otwarcia hipermarketów i supermarketów Carrefour w grudniu 2018 są ustalane przez dyrektorów regionalnych. Dotyczy to godzin otwarcia w dniach poprzedzających 23 grudnia.

Przed Bożym Narodzeniem hipermarkety i supermarkety Carrefour są otwarte w następujących godzinach:

23 grudnia (niedziela) – sklepy pracują jak w dzień powszedni

24 grudnia (Wigilia) – sklepy są czynne do godziny 13:00

31 grudnia (Sylwester) – sklepy są czynne do godziny 18:00

25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia sklepy Carrefour są zamknięte

W przypadku sklepów franczyzowych Carrefour Express i Globi, o godzinach otwarcia decydują bezpośrednio właściciele tych sklepów. Indywidualne godziny otwarcia sprawdź w swoim sklepie.