SKM Warszawa. Mniej pociągów ze Wschodniej do Rembertowa. Utrudnienia do końca wakacji

Bez pociągów między Otwockiem a Świdrem. Wielki remont na kolei i zmiany w kursowaniu SKM i KM

Od 16 lipca do 2 września 2018 roku pociągi Szybkich Kolei Miejskich i Kolei Mazowieckich nie będą kursowały między Świdrem i Otwockiem. Powodem jest kolejny etap remontu otwockiej linii kolejowej. Utrudnienia potrwają do 1 września 2018 roku. Do tego czasu kursować będą autobusy...