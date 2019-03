SKM Warszawa. S1 tylko do Falenicy. 1 marca rusza modernizacja linii kolejowej nr 7

SKM Warszawa - Falenica

Linia S1 kursować będzie od 1 do 4 marca jedynie do stacji Falenica. Od 1 do 4 marca. Na dotychczasowej trasie udostępniona zostanie komunikacja zastępcza ZS7. Będą kursować na trasie:

PKP FALENICA – Bysławska (powrót: Młoda, Derkaczy, Bysławska) – Patriotów – Marszałka J. Piłsudskiego – H. Kołłątaja – St. Staszica – Powstańców Warszawy – Orla – ORLA (powrót: Orla, Świderska)

Uruchomione zostaną przystanki autobusowe: Świder-Kościół 01 i 02, Świder 01 i 02 oraz Rzemieślnicza 01 i 02 a przystankiem granicznym pomiędzy strefami biletowymi na trasie będzie przystanek Wąska.

SKM Warszawa - Falenica: co z biletami?

Wszystkie rodzaje biletów Warszawskiego transportu publicznego zachowają swoją ważność także w pociągach Kolei Mazowieckich, które kursują na trasie Warszawa Zachodnia - Śródborów.

Poza tym, bilety Kolei Mazowieckiej zachowają ważność w pociągach SKM linii S1 o nieskróconej trasie (Warszawa Zachodnia - Otwock) oraz na całej trasie autobusu zastępczego ZS7. Pasażerowie, którzy nie skasowali biletów kartonikowych w warszawskiej komunikacji miejskiej będą musieli skasować je w Kolejach Mazowieckich pisząc na ich odwrocie godzinę i datę rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym (np. 02.03, godz. 08.55). Jeśli posiadamy bilet na Warszawskiej Karcie Miejskiej musiemy go uprzednio aktywować